Marcílio Dias x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Vasco deixa o Campeonato Carioca de lado nesta terça-feira para tentar garantir uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. A partir das 21h30 (de Brasília), enfrenta o Marcílio Dias, em duelo único da fase inicial do torneio, na cidade catarinense de Itajaí. Nesta etapa, o time visitante tem a vantagem de assegurar a classificação mesmo com um empate.

Com um quadro viral, o meio-campista francês Dimitri Payet é desfalque certo na equipe vascaína e deve dar lugar a Adson. O técnico Ramon Díaz deve fazer outras mudanças, caso da entrada de Rojas no lugar de João Victor na zaga e de Rossi na posição de David no setor ofensivo.

Marcílio Dias e Vasco se enfrentam nesta terça-feira pela Copa do Brasil. Foto: Arte/Estadão

MARCÍLIO DIAS X VASCO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

DATA: 26/02 (terça-feira).

26/02 (terça-feira). HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

21h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí (SC).

ONDE ASSISTIR MARCÍLIO DIAS X VASCO AO VIVO

SporTV (TV fechada).

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE MARCÍLIO DIAS X VASCO

MARCÍLIO DIAS - Filipe; Victor Guilherme, Sílvio, Renan Dutra e Rafael Carioca; Felipe Manoel, Airton e Gustavo Poffo; Tardelli, Wendell e Téssio Cajá. Técnico: Waguinho Dias.

VASCO - Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel e Galdames; Adson, Vegetti e Rossi. Técnico: Ramón Díaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MARCÍLIO DIAS E VASCO