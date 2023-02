Marcin Oleksy: amputado indicado ao Puskás é operário e teve apoio do filho para voltar ao futebol

O polonês Marcin Oleksy está na história. Ele é o primeiro jogador de futebol para amputados a ser indicado como autor de um dos três gols mais bonitos da temporada 2022 que concorrem ao Prêmio Puskás, entregue pela Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Oleksy sempre foi apaixonado pelo futebol. Quando adolescente, treinava como goleiro, mas um acidente mudou sua vida, em 2010, aos 23 anos. Ele estava trabalhando em uma obra na beira de estrada, quando um motorista perdeu a direção de seu veículo e acertou algumas máquinas que esmagaram as pernas do polonês.

OLHA ESSE GOLAÇO! 😮⚽️



Marcin Oleksy 🇵🇱 é finalista do Prêmio Puskás da Fifa e concorre com Richarlison 🇧🇷 e Payet 🇫🇷pic.twitter.com/2fQ8OYOuRP — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) February 10, 2023

As graves lesões sofridas por Oleksy obrigaram os médicos que o atenderam a realizar a amputação da perna esquerda. O acidente fez com que o jogador ficasse em uma cadeira de rodas por dois anos. Desde então, ele se afastou do esporte, mas a paixão pelo futebol continuava protegida e esperando uma chance de aflorar novamente. O filho Tomasz foi o responsável por dar nova motivação a Oleksy. Com o garoto, voltou a chutar e ganhou confiança para jogar.

Marcin Oleksy joga futebol para amputados e concorre ao Puskás. Foto: Fifa

Ainda em 2019, Oleksy se integrou a uma equipe de futebol de amputados, ganhou destaque no ataque e foi convocado para a seleção polonesa da modalidade. O gol que pode coroá-lo garantiu a vitória por 1 a 0 do seu time, o Warta Poznań, sobre o Stal Rzeszów pela liga local, em novembro de 2022. No lance, ele recebe um passe pelo alto, salta e acerta um lindo voleio, indefensável.

“Depois do chute, acompanhei a bola com os olhos, e vi que ela entrou bem no cantinho. Sempre quis fazer um gol bonito como esse. Dá para perceber que fiquei orgulhoso depois do lance. Eu fiquei parado, estufei o peito. Estava muito, muito feliz”, contou Oleksy ao site da Fifa.

No futebol para amputados, os jogadores utilizam muletas do tipo canadense, que tem apoio nas mãos e braços. O campo tem dimensões reduzidas, além de outras diferenças de demarcação das áreas e limites do gramado. Oleksy treina três vezes por semana e ainda divide sua rotina com o trabalho de operário, acordando todos os dias às 5 horas da manhã.

Após a divulgação dos nomes dos finalistas, Oleksy comemorou: “Não posso acreditar que meus sonhos estão se tornando realidade. Obrigado a todos que votaram e deram seu apoio a mim.”

A entidade máxima do futebol anunciou nesta sexta-feira os finalistas da premiação. Além de Olensky, disputam a categoria o atacante Richarlison, pelo golaço de voleio marcado com a seleção brasileira diante da Sérvia na Copa do Mundo do Catar, e o francês Dimitri Payet, do Olympique de Marselha, por ter balanço as redes do Paok, da Grécia, pela Liga Conferência, após chute de primeira, de fora da área, que acertou o ângulo.

Mulheres já foram indicadas como autoras do golaço da temporada, mas nunca foram escolhidas. Até agora, apenas homens do futebol profissional ganharam o Puskás, troféu que homenageia um dos grandes nomes da história do futebol, o húngaro Ferenc Puskás. Neymar, em 2011, e Wendell Lira, em 2015, foram os únicos brasileiros a receber a premiação. O novo dono do gol mais bonito do ano será revelado no dia 27 de fevereiro.