O acidente de carro aconteceu no dia 7 de outubro, numa rodovia no sudeste da capital Quito. O veículo, em alta velocidade, teria atingido uma estrutura metálica de 50 toneladas, na beira da estrada, causando a morte de duas pessoas na hora, de acordo com a imprensa equatoriana.

Angulo e outras duas pessoas sobreviveram ao choque. O jogador permaneceu em coma por 35 dias. Na noite de segunda, ele não resistiu aos ferimentos graves na cabeça e nos pulmões e faleceu.