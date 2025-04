Marcos ataca arbitragem em vitória do Palmeiras: ‘Prefiro perder do que ganhar com um pênalti desse’

Ídolo do Palmeiras e arqueiro do pentacampeonato mundial da seleção brasileira, o ex-goleiro Marcos foi enfático no seu posicionamento em relação à arbitragem no jogo do Palmeiras com o Sport neste domingo, pela 2ª rodada do Brasileirão 2025.

PUBLICIDADE O lance que causou revolta em Marcos foi o que o árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou o pênalti de Matheus Alexandre, do Sport, em Raphael Veiga. “Prefiro perder, empatar o jogo, do que ganhar com um pênalti desse”, disse o ex-jogador em vídeo. “É constrangedor, do fundo do meu coração”, completou. Na publicação, ele ainda escreveu “Vai ver o VAR caramba, usa a tecnologia”, referindo-se ao fato do juiz sequer ter utilizado o árbitro de vídeo para validar sua decisão.

Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, se revolta com pênalti em Raphael Veiga. Foto: Reprodução/CazéTV

Recentemente, pela semifinal do Paulistão, o Palmeiras já havia se envolvido em uma polêmica. Na ocasião, Flávio Rodrigues de Souza assinalou falta de Arboleda em Vitor Roque dentro da área. O juiz foi ao VAR, que confirmou a irregularidade. O São Paulo protestou e, alguns dias depois, a Federação Paulista de Futebol (FPF) admitiu o erro.

O lance com Veiga aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, quando o placar estava empatado. Comentarista de arbitragem da Record TV e ex-árbitro, Sálvio Spínola disse que não houve infração no lance, que o defensor do Sport ocupa o lugar primeiro e pega na bola. Arleu sequer foi chamado pelo VAR para rever o lance.

“Tem um erro claro pela imagem”, disse Spínola, na transmissão da Record, antes de criticar a atuação, ou não atuação, no caso, do VAR. “Falta diretriz da arbitragem, cada árbitro está apitando do seu jeito”.