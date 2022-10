Marcos Leonardo faz mea-culpa por derrota do Santos para o Atlético-MG: ‘Pequei na última bola’

Continua após a publicidade

Quando o goleiro de um time é eleito o melhor de uma partida, significa que parou o ataque adversário. Na Vila Belmiro, Everson fez grande apresentação na vitória do Atlético-MG sobre o Santos, deixando o atacante Marcos Leonardo desolado na grande batalha com o camisa 9. Mesmo anotando um gol de pênalti, o atacante saiu de campo fazendo um mea-culpa pela quinta derrota do time nos últimos quatro jogos.

Marcos Leonardo poderia ter deixado a Vila Belmiro como herói, realmente. Foram ao menos cinco chances claras desperdiçadas na cara de Ederson, que defendeu boa parte delas. Com o pé descalibrado, o jovem de 19 anos fez questão de falar em nome do time para fazer um pedido de desculpas à torcida.

“Fizemos um bom jogo e infelizmente não veio a vitória porque pequei na última bola”, admitiu o jogador, cabisbaixo. “A gente está lá dentro dando o melhor, correndo e futebol é assim, só erra quem está lá. Não foi um grande dia. Fiz um gol e não foi necessário”, seguiu, admitindo ser o responsável pelo revés. “Nunca vou me omitir de jogar, de pegar a bola, de chutar.”





Marcos Leonardo vinha de somente dois gols marcados nos últimos dez jogos e não escondeu a ansiedade em campo para quebrar essa sequência ruim. A ‘obrigação’ de mandar às redes e deixou nervoso na hora das conclusões. Ele espera se redimir diante do Juventude, no fim de semana.

“Perdemos por desatenção nossa. Fizemos o gol e pensei que íamos melhorar, mas teve outro pênalti ali”, lamentou. “Agora é ter a cabeça erguida e trabalhar para fazer um grande jogo contra o Juventude aqui e obter uma grande vitória”, projetou o duelo de segunda-feira, às 20 horas, na Vila Belmiro.

Para essa partida, Nathan, expulso, cumprirá suspensão. Como Madson se recupera de uma fratura na mão, a vaga na lateral-direita deve ficar com Auro. Soteldo, com lesão muscular, passará por exames nesta quinta-feira para saber a gravidade e o tempo que ficará afastado.