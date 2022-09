Marcos Leonardo lamenta 1º tempo do Santos e já pensa em clássico com Palmeiras

Autor do único gol do Santos na derrota por 2 a 1 para o Ceará, neste sábado, na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Brasileirão, o atacante Marcos Leonardo lamentou o primeiro tempo ruim do time paulista, que perdeu boa oportunidade de se aproximar da zona de classificação para a Copa Libertadores.

“Sabíamos que seria um jogo difícil. Clima diferente, abafado. Primeiro tempo tomamos dois gols. Tivemos que correr atrás do resultado. Ficamos mais perto no segundo tempo, mas não conseguimos empatar. Agora precisamos continuar trabalhando, quieto, para os resultados virem”, declarou o jogador.

Leia também Inter bate Cuiabá, completa cinco jogos sem derrota e é vice-líder do Brasileirão

O time do técnico Lisca perdeu de 2 a 1 contra o Ceará.

Bagunçado em campo no primeiro tempo, o Santos não conseguiu segurar a pressão inicial do Ceará, que abriu 2 a 0 com facilidade. Na etapa final, o time voltou mais ajustado, mas ficou difícil buscar uma igualdade. O atacante, no entanto, foi o jogador mais perigoso do clube paulista.

“Todo jogo do Brasileirão é difícil. Vamos encarar essa sequência da melhor forma possível. Tem que ganhar, tem que pontuar. Esperamos conquistar uma vitória lá (contra o Palmeiras)”, completou Marcos Leonardo.

O Palmeiras, inclusive, é o próximo compromisso do Santos no Brasileirão. O duelo está marcado para domingo, dia 18, às 18h30, no Allianz Parque.

A derrota deste sábado deixou o Santos com 34 pontos, na zona intermediária da tabela de classificação. Neste momento, o time paulista não corre muito risco de rebaixamento, mas ainda não alcançou o número considerado ideal para permanecer na divisão.