Marcos posta recado para Dudu em momento de incertezas sobre permanência: ‘Sempre vamos ser gratos’

O ex-goleiro Marcos, ídolo máximo da torcida do Palmeiras, publicou em suas redes sociais uma mensagem dedicada ao jogador do atual elenco, Dudu. Com o futuro indefinido, o atacante do time alviverde saiu cabisbaixo após a derrota do clube diante do Fluminense, por 1 a 0, em casa, neste domingo. A partida de hoje pode ter sido a sua última com a camisa do time paulista. No elenco por quase 10 anos, o jogador é especulado no Cruzeiro.

Na publicação, o ex-jogador exalta a importância de Dudu e também de outros jogadores na reconstrução do clube em 2015. "Vi tudo que esse cara (Dudu) junto com Fernando Prass e outros fizeram por nós, em um momento tão difícil". O pentacampeão também declarou que, atualmente, é torcedor como o restante da torcida e não tem informações dos bastidores sobre o futuro do principal jogador do elenco alviverde. "Apesar de vocês acharem que eu sei de muito que acontece nos bastidores, eu não sei, acompanho meu time por meio dos jogos, de notícias assim como vocês, não sei do presente, não sei do futuro."

Goleiro Marcos campeão da Libertadores em 1999 e ídolo do Palmeiras. Foto: JF Diorio/AE

Marcos também declarou sua torcida por Dudu, independentemente do destino do jogador. Com contrato até o fim de 2025, o atacante detém o maior salário do elenco alviverde, um dos motivos pelos quais a diretoria tenta negociá-lo. " Eu e minha família sempre vamos torcer para o seu bem. Sempre vamos ter gratidão por tudo que nos proporcionou, te desejo sucesso e muita felicidade em qualquer que seja seu caminho.”