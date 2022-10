Marília elimina Portuguesa e vai decidir a Copa Paulista com o XV de Piracicaba

Os planos da Portuguesa de buscar o título da Copa Paulista para ter um calendário anual em 2023 caíram por terra neste sábado, 1º de outubro, quando foi eliminada nas semifinais ao perder para o Marília, por 2 a 1, no estádio Bento de Abreu. O time mariliense vai decidir o título com o XV de Piracicaba, que eliminou o São Caetano.

Para ir à final, a Portuguesa precisava vencer porque no primeiro jogo, disputado no Canindé, houve empate por 2 a 2. Além disso, o time do interior entrou nas semifinais com a vantagem de jogar por dois resultados iguais ou no saldo agregado de gols. O Marília, portanto, poderia empatar de novo para continuar atrás do título. De qualquer forma, a Portuguesa teve um ano positivo. No primeiro semestre conquistou o título da Série A2 e garantiu sua volta ao Paulistão de 2023.

Marília ganhou da Portuguesa em casa e avançou à final da Copa Paulista 2022 (Divulgação/MAC)

Como aconteceu no primeiro jogo, o Marília atuou melhor e abriu o placar com Albert aos 14 minutos do primeiro tempo. No começo do segundo tempo, logo aos dois minutos, Albert ampliou o placar. A partir daí, a Portuguesa se atirou ao ataque e diminuiu o placar com Caio Mancha, aos 17 minutos.

Em Piracicaba, o XV de Novembro contou com o apoio de mais de sete mil torcedores para vencer o São Caetano, por 1 a 0, no estádio Barão da Serra Negra. Era o resultado que os quinzistas precisavam para descontar a derrota, pelo mesmo placar, sofrida na semana passada em jogo disputado em Diadema.

O gol da vitória saiu aos logo aos quatro minutos, com Vinícius Alves. Ele deu tranquilidade para o XV que dominou bem o adversário e ainda teve chances para ampliar o placar.

O campeão vai ser definido em dois jogos, com o Marília jogando por dois resultados empates ou igualdade no saldo de gols agregado para ser campeão, por ter tido a melhor campanha. As datas e locais serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF) na segunda-feira.

Ser finalista da Copa Paulista é o caminho para garantir presença numa competição nacional em 2023. O campeão vai ter o direito de escolher uma vaga na Copa do Brasil ou no Brasileiro da Série D. Quem for vice fica com a vaga restante.

CONFIRA OS RESULTADOS DE VOLTA DAS SEMIFINAIS:

SÁBADO

XV de Piracicaba 1 x 0 São Caetano (ida 0 x 1)

Marília 2 x 1 Portuguesa (ida 2 x 2)