Maringá x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Enquanto o Maringá comemora um dos melhores desempenho na Copa do Brasil desde sua fundação, em 2010, até o momento, o Flamengo, atual campeão entra pressionado para enfrentá-lo na terceira fase da competição. Após a perda do Campeonato Carioca, o técnico Vítor Pereira foi demitido e a equipe ainda não sabe por quem será comandada no duelo desta quinta-feira, 13, no Estádio Willie Davids. Rumores apontam que Mario Jorge, técnico do sub-20, seja o escolhido.

Esta não será a primeira vez que os paranaenses enfrentam um dos maiores clubes do Brasil no torneio. Em 2015, eles enfrentaram o Santos na segunda fase e, por pouco, não conseguiram a classificação, empatando um jogo em 2 a 2 e perdendo outro por 1 a 0. Nesta edição, o time passou por Marcílio Dias e Sampaio Corrêa. O jogo vale a recuperação para o Flamengo e ainda mais história para o Maringá.

MARINGÁ X FLAMENGO

Data: 13/04/2023 (quinta-feira)

Horário: 20h00.

Local: Willie Davids, em Maringá (PR).

Torneio: Copa do Brasil - Terceira fase.

Maringá x Flamengo. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime Video (Streaming)

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

MARINGÁ - Dheimison; Michel, Wesley, Gustavo Vilar e Caíque; Morelli, Matheus Bianqui e Serginho; Iago Santana, Gui Sales (Alemão) e Robertinho. Técnico : Jorge Castilho.

- Dheimison; Michel, Wesley, Gustavo Vilar e Caíque; Morelli, Matheus Bianqui e Serginho; Iago Santana, Gui Sales (Alemão) e Robertinho. : Jorge Castilho. FLAMENGO - Santos, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Varela, Thiago Maia, Gerson e Ayrton Lucas; Matheus França (Everton Ribeiro), Gabigol (Everton Cebolinha) e Pedro. Técnico: Indefinido.

QUEM APITA?

Flávio Rodrigues de Souza (SP)

