Marquinhos é vendido por R$ 104 milhões para o PSG

SÃO PAULO - O jovem Marquinhos, revelado pelo Corinthians, foi vendido pela Roma para o Paris Saint-Germain a peso de ouro. Para contar com o jogador de 19 anos, o clube francês aceitou pagar 35 milhões (o equivalente a R$ 104 milhões).De acordo com um levantamento feito pela empresa Pluri Consultoria, especializada em negócios do futebol, trata-se da quarta maior transação envolvendo um zagueiro da história do futebol. Apenas Rio Ferdinand, Thiago Silva e Lilian Thuram custaram mais caro do que o ex-corintiano. O primeiro trocou o Leeds United pelo Manchester United por 46 milhões, em 2002, o segundo foi vendido pelo Milan para o PSG por 42 milhões, no ano passado, e o terceiro custou 41,5 milhões à Juventus, em 2002, quando jogava no Parma.Um dos melhores jogadores do Corinthians na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado, Marquinhos foi integrado ao time profissional logo depois do torneio – ele fez parte do elenco campeão da Libertadores da América. Porém, o zagueiro disputou poucas partidas pela equipe e logo foi vendido para a Roma.Na Itália, o desempenho de Marquinhos foi impressionante. Apesar da pouca experiência, ele se adaptou muito rapidamente ao futebol do país e logo se tornou titular indiscutível da Roma. Sua categoria para sair da defesa com a bola nos pés foi a qualidade que mais chamou a atenção dos italianos. E também dos dirigentes do Barcelona, que cogitaram a hipótese de contratá-lo, mas foram superados pelo PSG.