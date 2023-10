Marquinhos Gabriel acertou com Palmeiras, diz agente

O meia Marquinhos Gabriel, do Bahia, está perto de ser anunciado como novo jogador do Palmeiras e assinar contrato até 2017. Segundo o empresário dele, Fernando Otto, a negociação já está concluída, o salário já está acertado e o anúncio oficial deve ser depois do Natal, quando o atleta de 23 anos voltará ao Brasil após viagem de férias nos Estados Unidos.O Palmeiras ainda não confirma oficialmente a contratação e até agora trouxe como reforço para a próxima temporada o atacante Rodolfo, do Rio Claro. O agente de Marquinhos Gabriel afirmou que a negociação já é feita há pelo menos 40 dias. "Cruzeiro, Grêmio e São Paulo também estavam interessados. Mas pesou para o jogador a vontade de jogar no Palmeiras", explicou.A transação foi intermediada pelo diretor-executivo do Palmeiras, José Carlos Brunoro, pelo banco BMG e também por um grupo de empresários. Entre eles, está Giuliano Bertolucci, que é agente do meia Elano, outro atleta na mira do clube alviverde para a temporada 2014.