Marquinhos ganha homenagem e se ‘multiplica’ em padaria da zona norte de São Paulo

Sempre que retorna ao Brasil nas pausas da temporada francesa, o zagueiro Marquinhos repete alguns rituais para se sentir novamente em casa. Um deles é comer um pãozinho na chapa e um pingado, aquele café com leite que fica mais escuro, com mais café, na padaria Leão XIII, na zona norte. É um hábito que aprendeu com o pai, o empresário Marcos Barros. Para retribuir a preferência, os 130 funcionários do estabelecimento estão usando camisas com o número 4 e o nome do defensor às costas nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.

A iniciativa comoveu o titular da seleção. “O Marquinhos me perguntou se a gente tinha feito essa homenagem. Quando soube que sim, ele se emocionou ainda mais”, conta o pai do zagueiro. “Foi uma grande homenagem, tendo em vista que foi de surpresa”, explica o pai ao Estadão.

A ideia da camisa personalizada foi do gerente Wiliam Soares, que toca o negócio com Daniel Sarzedo há 12 anos. A equipe uniformizada ajuda a comon o clima de Copa no estabelecimento que tem bandeiras de todos os países no teto.

Os clientes estranham a homenagem e perguntam: por que camisa 4? Afinal, a camisa historicamente mais vendida é a número 10. Aí, os funcionários explicam a homenagem. “Acompanho pouco futebol, só quando o São Paulo está ganhando ou jogo de Copa. Como o pai dele é nosso cliente e próximo dos colaboradores, nós ficamos honrados”, diz a assistente financeira Mariana Oliveira da Silva, de 38 anos, oito deles na padaria.

Funcionários da padaria Leão XIII usando camisa do zagueiro Marquinhos, da seleção brasileira Foto: Felipe Rau / Estadão

Marcos Aoás Corrêa, o Marquinhos, é filho da zona norte. Ele começou a carreira - como goleiro - na Sociedade Amigos e Colaboradores do Imirim (Saci). Aos 8, ele se transferiu para o Corinthians. O resto - os títulos no País, a transferência para a Roma, a titularidade no PSG e a seleção brasileira - é história. Apesar da internacionalização do defensor, os laços da família com o Jardim São Bento se mantiveram. É exatamente na rua Leão XIII onde se encontra o escritório dos Barros. E a padaria está no meio dessa história.

“Virou uma quase obrigação todos os dias tomar um café da manhã por lá. Ela abre às 5h15. Com isso, ganho tempo para chegar ao escritório e discutir alguns assuntos da França, que está quatro horas a mais no fuso”, explica o patriarca.

O local tinha algumas mesas vazias em frente ao telão na tarde de segunda-feira no jogo do Brasil. Soares dá duas explicações. A primeira é a ausência de bebidas alcoólicas - o local aposta em um perfil mais familiar, segundo ele, sobretudo no público feminino. A segunda razão é a queda de movimento que ocorre no início da tarde. Um dos clientes que acompanhava o jogo no balcão era o empresário Júlio Cardillo, de 68 anos, que decidiu ver o jogo antes de voltar ao escritório de importação. Cliente do local há 30 anos, ele se orgulha que os funcionários já sabem o que ele vai pedir assim que entra na panificadora: um pão com manteiga e café com leite.

Daniel Sarzedo, o outro gerente, explica que o foco da segunda-feira foi a venda de salgadinhos - foram 6 mil ao todo - além de 180 pães de metro, a maioria para o mercado corporativo.

Além da vitrine tentadora, mas proibida de sobremesas - o ponto forte da padaria -, os clientes ficam intrigados com o pão chamado frescurinha. É o tradicional pão com manteiga na chapa, mas finalizado com requeijão.