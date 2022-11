Marquinhos minimiza ‘incômodo’ e faz mistério sobre escalação da seleção brasileira

Publicidade

Uma das referências da seleção brasileira, Marquinhos enfim fez um treino completo com o grupo nesta quinta-feira, em preparação para a Copa do Mundo do Catar, que começa no domingo. O zagueiro foi ao gramado do CT de Turim sem qualquer restrição e, ao fim da atividade, concedeu entrevista coletiva, na qual minimizou o problema muscular que vinha enfrentando.

Leia também Tite veta registro de imagens em treino da seleção, mas dá pistas sobre formação da equipe

“Foi apenas um incômodo que tive jogando no Paris (Saint-Germain) e esse incômodo continuava. Com a chegada da Copa, ficou decidido que eu precisaria de mais dias de tratamento, para depois voltar a rotina normal do dia a dia pouco a pouco”, disse o defensor, ao explicar sua ausência nos primeiros treinos da seleção na Itália.

Em tom bem humorado, Marquinhos disse que as notícias sobre seu problema físico até assustaram os familiares. “Vocês assustaram até minha família com isso, ligação toda hora perguntando como eu estava”, comentou, entre risos. “Hoje já consegui fazer o treino completo com o time. Fico muito feliz. Uma semana para a nossa estreia, então temos mais alguns dias para trabalhar.”

Zagueiro da seleção brasileira brincou sobre rumores de sua lesão em entrevista coletiva nesta quinta-feira. Foto: Massimo Pinca/Reuters

O zagueiro participou nesta quinta da primeira atividade em que Tite fez mistério. Não por acaso. O treinador começou a esboçar a equipe titular para o jogo de estreia do Brasil na Copa, quinta-feira que vem, contra a Sérvia. Tite chegou a fechar a maior parte da atividade, impedindo filmagens e fotos.

Ao ser questionado sobre os 11 que devem começar diante dos sérvios, Marquinhos também fez mistério. “Rapaz, isso nem a gente sabe”, disse o zagueiro a um dos jornalistas presente na coletiva. “Temos muitas opções de qualidade... um jogador que pode te trazer uma coisa diferente do outro, isso é muito bom. Todas as vezes que testamos alguma maneira diferente de jogar, respondemos bem. Isso nos dá um conforto.”

Continua após a publicidade

O zagueiro até projetou alterações na equipe ao longo da Copa. “Talvez a gente comece com uma formação e termine com outra, durante a competição, em um jogo, não sabemos. Na Olimpíada (Rio-2016) foi assim. Competição curta como a Copa te traz isso e temos que estar preparados. É bom ter essa diversidade de jogadores prontos para ajudarem.”

Marquinhos afirmou que nem todos os treinos da seleção brasileira devem ser restritos para os jornalistas. Foto: Luca Bruno/AP

Apesar de não revelar a formação testada por Tite, o defensor revelou como foi parte do treino desta quinta. “Em alguns momentos ele (o técnico) faz uma coisa mais geral, outras faz algo mais pontual. Já temos um padrão, uma forma de jogar, de defender, do time se comportar. E coisas pontuais, acho que é esse o momento que ele deve trabalhar, onde a Sérvia pode explorar nosso jogo, isso que ele trabalhou. Outras nós vemos trabalhando para manter o padrão. Hoje nos mostrou movimentos importantes de bola parada.”

Questionado sobre os treinos fechados, o zagueiro opinou que não devem ser regra para não dar chance de surgirem rumores e desinformação sobre a equipe. “Se fechar muito, vão começar a especular coisas que não são reais. Aconteceu alguma coisa, todos estavam aí, já viram, esclareceram, pode se ter mais propriedade para falar. São dois lados da moeda que, creio eu, só pode fazer bem. Dentro do grupo temos um caminho muito certo traçado. Não podemos nada de ruim de fora afetar nós aqui dentro. O time está blindado, e a nossa comissão é experiente para nos preparar para tudo.”