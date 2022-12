Marrocos alcançou feito histórico está na semifinal da Copa do Mundo do Catar. Neste sábado, os marroquinos venceram Portugal, por 1 a 0, e se tornaram a primeira seleção africana a ficar entre as quatro melhores de um Mundial na história. O atacante En-Nesyri, de cabeça, fez o único gol do jogo.

Marrocos surpreendeu Portugal e venceu por 1 a 0, se classificando à semi do Mundial Foto: Molly Darlington/ REUTERS

Marrocos segue em busca de um surpreendente título inédito de Copa do Mundo. Agora, o time africano terá a pela frente o vencedor do duelo entre Inglaterra x França.