Marrocos 2 x 1 Canadá: assista aos melhores momentos do jogo pelo Grupo F da Copa do Mundo

O Marrocos venceu o Canadá por 2 x1 na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Classificado para as oitavas de final no Grupo F, o time está invicto no Mundial até o momento, com duas vitórias e um empate.

A seleção marroquina marcou quatro gols e levou apenas um até agora. Com a conquista da vaga nas oitavas, o Marrocos é o segundo time africano a se classificar, após o Senegal. A partida foi marcada por gols do Marrocos de Hakim Ziyech e Youssef En-Nesyri, e um do Canadá, feito por Nayef Aguerd. Mesmo com o Canadá eliminado desde antes de o jogo começar, a seleção deu trabalho para o time marroquino e quase marcou o segundo gol no fim da partida. Veja, a seguir, os melhores momentos do jogo.