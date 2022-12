Marrocos critica arbitragem por supostos erros na semifinal com a França na Copa do Mundo

O Marrocos não engoliu a derrota para a França, por 2 a 0, na semifinal da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, a Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) enviou um comunicado para a Fifa criticando a arbitragem do mexicano Cesar Arturo Ramos Palazuelos. Na visão da entidade, a seleção africana foi prejudicada em lances de possíveis pênaltis no primeiro tempo.

“A Federação Real Marroquina de Futebol protestou fortemente contra a arbitragem do jogo da seleção do Marrocos contra a França, liderada por Cesar Arturo Ramos Palazuelos. O FRMF também manifesta seu grande espanto pelo fato de o sistema do VAR não ter reagido a estas situações de arbitragem”, diz parte do comunicado.

O Marrocos reclama especificamente de dois lances, sendo um deles a dividida entre Boufal e Theo Hernández, que gerou cartão amarelo para o marroquino. O outro lance seria em cima de Selim Amallah. A entidade entende que poderia ter sido marcado pênalti em ambos os casos.

A atuação do árbitro Cesar Arturo Ramos Palazuelos foi duramente criticada por Marrocos após a eliminação na semifinal. Foto: Lee Smith/Reuters

“A federação afirma que não hesitará em defender os direitos do nosso time, pedindo equidade na tomada das medidas necessárias em relação à injustiça arbitral praticada contra a seleção marroquina em sua partida contra a seleção francesa, na semifinal da Copa do Mundo”, registra a federação, na nota.

O Marrocos pensa agora na disputa pelo terceiro lugar. Neste sábado, às 12h (horário de Brasília), o confronto será com a Croácia, no Khalifa International Stadium.