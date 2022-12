Marrocos é o primeiro africano desde Gana a chegar às quartas da Copa e pode fazer história; entenda

Mais uma vez, a Copa do Mundo reservou histórias inesquecíveis. Nesta terça-feira, 6, ao derrotar a Espanha nos pênaltis, Marrocos avançou pela primeira vez às quartas de final da maior competição do futebol e recolocou a África entre as oito melhores seleções, algo que não acontecia desde o desempenho de Gana em 2010. A missão agora é ser a primeira a alcançar as semifinais.

Leia também Bounou pega dois, Marrocos bate a Espanha nos pênaltis e avança às quartas pela 1ª vez na história

A campanha também é, logicamente, a melhor da seleção marroquina no torneio. Antes do Catar, haviam chegado tão longe somente em 1986, no México. Na ocasião, passou em primeiro na fase de grupos - algo que se repetiu na edição atual - e caiu nas oitavas para a vice-campeã Alemanha Ocidental por 1 a 0. José Faria, brasileiro radicado no Marrocos, comandava os “Leões do Atlas” na época. Quem está à frente em 2022 é Walid Regragui, nascido na França e de ascendência marroquina.

Jawad El Yamiq, da seleção marroquina, comemora classificação heroica contra a Espanha, nos pênaltis, para as quartas da Copa 2022. Foto: Pedro Nunes/Reuters

Portugal será o adversário nas quartas, e caso o batam, farão história como os primeiros africanos a disputarem uma semifinal da Copa do Mundo. As seleções que mais chegaram perto da realização foram Camarões em 1990, Senegal em 2002 e Gana em 2010. Todas caíram no duelo que garantia a vaga no top 4 do campeonato.

Mais de 12 anos depois da Copa da África - já que o Mundial de 2022 é disputado em novembro e dezembro, quase seis meses depois do calendário usual - o continente volta a ser protagonista, e com o orgulho de sua origem mais vivo do que nunca.

Em um ano em que todas as seleções foram comandadas por técnicos nascidos lá ou de ascendência, elas bateram recorde de vitórias (sete no momento), de pontos na fase de grupos desde que contam com cinco representantes: 24 contra 15 de 2002, a antiga marca, e igualaram América do Sul e Ásia no número de classificados ao mata-mata do Catar.

O próximo capítulo será escrito no próximo sábado, 10, e tem tudo para ser ainda mais emocionante do que o duelo com a Espanha. Se depender da torcida marroquina, que deu show no Estádio Cidade da Educação, o Al Thumama será um palco inesquecível.