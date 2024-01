Marrocos x África do Sul: onde assistir, horário e escalação das equipes

Marrocos e África do Sul se enfrentam nesta terça-feira, 30, a partir das 17h (horário de Brasília), pela Copa Africana de Nações (CAN). A partida acontece no Estádio Laurent Pokou, em San Pédro, na Costa do Marfim, país que sedia o torneio neste ano de 2024, e é válida pelas oitavas de final da competição. O confronto decide quem enfrentará o vencedor de Cabo Verde e Mauritânia na fase seguinte.

Favorita ao título e semifinalista na Copa do Mundo do Catar, Marrocos chega para o duelo após somar sete pontos (duas vitórias e um empate) no Grupo F da primeira fase. Já a África do Sul avançou ao mata-mata na segunda posição do Grupo E, atrás do Mali.

Marrocos e África do Sul se enfrentam pela Copa Africana de Nações Foto: Arte/ Estadão

MARROCOS X ÁFRICA DO SUL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA AFRICANA DE NAÇÕES (CAN)

DATA : 30/01 (terça-feira).

: 30/01 (terça-feira). HORÁRIO : 17h (horário de Brasília).

: 17h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Laurent Pokou, em San Pédro, Costa do Marfim.

ONDE ASSISTIR MARROCOS X ÁFRICA DO SUL AO VIVO

Bandplay

Bandsports

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA MARROCOS

MARROCOS: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd e Mazraoui; Amallah, Ounahi e Amrabat; Ziyech, Ez Abde e En-Nesyri. Técnico: Walid Regragui.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE ÁFRICA DO SUL

ÁFRICA DO SUL: Williams; Mudau, Morena, Mvala e Modiba; Tau, Mokoena, Sithole e Kekana; Makgopa e Zwane. Técnico: Hugo Broos.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MARROCOS E ÁFRICA DO SUL

24/01 - Zâmbia 0 x 1 Marrocos - Copa Africana de Nações

- Copa Africana de Nações 24/01 - África do Sul 0 x 0 Tunísia - Copa Africana de Nações