Marrocos x Croácia: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Marrocos e Croácia estreiam na Copa do Mundo nesta quarta-feira, 23, às 7h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, no Catar. A partida é válida pelo Grupo F, composto também por Bélgica e Canadá, que também se enfrentam nesta quarta. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

O Marrocos chega no Catar com um grupo difícil e um sonho. Tendo na mesma chave Croácia e Espanha, a seleção aposta em Hakimi, defensor do PSG, e Ziyech, do Chelsea, para avançar para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Já a Croácia chega no Catar buscando repetir o feito de quatro anos atrás. Depois de terminar a última Copa do Mundo com o vice-campeonato, a seleção aposta mais uma vez em Modric, meia do Real Madrid, para liderar a equipe em mais um mundial.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Marrocos e Croácia acontece nesta quarta-feira, às 7h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, no Catar.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

MARROCOS: Bono, Hakimi, Saiss, Dari e Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Ounahi e Boufal, En-Nesyri. Técnico: Walid Regragui

CROÁCIA: Livakovic, Juranovic, Sutalo Gvardiol e Sosa, Brozovic, Kovacic e Modric, Perisic, Kramaric e Pasalic. Técnico: Zlatko Dalic

QUEM APITA?

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Assistente 1: Juan Pablo Belatti (Argentina)

Assistente 2: Diego Bonfá (Argentina)

Quarto árbitro: Kevin Ortega (Peru)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

AVAR: Leodán González (Uruguai)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Em seu último jogo antes da viagem para a Copa do Mundo do Catar, a seleção do Marrocos venceu a Georgia por 3 a 0, com gols de En-Nesyri, Ziyech e Boufal, na última semana.

Já a Croácia, com uma equipe bastante alternativa, também atuou na última semana antes da Copa do Mundo e venceu a Arábia Saudita, por 1 a 0, com gol de Kramaric