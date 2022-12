Marrocos x Espanha: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Agora é o mata-mata! Na tarde desta terça-feira (6), a Copa do Mundo do Catar encerra sua fase de oitavas de final. Às 12h, Marrocos e Espanha se enfrentam no Education City Stadium, em Al Rayyan, no Catar. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

O último dia das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar começa com Marrocos e Espanha. Depois de surpreender a todos com um bom desempenho na primeira fase, a equipe marroquina vai para campo sabendo o que precisa fazer.

Mantendo a postura de marcar forte e apostar em ataques pelo lado com Hakimi e na criatividade de Ziyech, o Marrocos busca vencer a segunda seleção europeia na Copa do Mundo e fazer ainda mais história com a vaga nas quartas de final.

Do outro lado de campo, a Espanha entra em campo como favorita. Mesmo com a instabilidade na primeira fase, quando terminou com uma vitória, um empate e uma derrota, os espanhóis são vistos como favoritos para a conquista da vaga nas quartas de final.

Para que isso se confirme, Luis Enrique seguirá apostando em um setor ofensivo leve e jovem, formado por Pedri, Gavi, Ferrán Torres e Olmo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Marrocos e Espanha acontecerá nesta terça-feira às 12h (pelo horário de Brasília), no Education City Stadium, em Al Rayyan, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

MARROCOS X ESPANHA

MARROCOS - Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd e Mazraoui; Ounahi, Amrabat e Sabiri; Ziyech, En-Nesyri e Boufal. Técnico: Walid Regragui.

ESPANHA - Unai Simón; Carvajal, Rodri, Laporte e Jordi Alba; Pedri, Busquets e Gavi; Ferrán Torres, Morata e Olmo. Técnico: Luis Enrique.

QUEM APITA?

Árbitro:Fernando Andrés Rapallini (Argentina)

Assistente 1: Juan Pablo Belatti (Argentina)

Assistente 2: Diego Yamil Bonfá (Argentina)

Quarto árbitro: Quarto árbitro: Raphael Claus (Brasil)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, o Marrocos surpreendeu. Após empatar na estreia com a Croácia, a seleção superou a Bélgica, por 2 a 0, e venceu o Canadá, por 2 a 1, para avançar em primeiro do grupo F.

Já a Espanha viveu com altos e baixos. Depois de estrear com a maior goleada da Copa do Mundo do Catar contra a Costa Rica, fazendo 7 a 0, os espanhóis empataram com a Alemanha, em 1 a 1, e perderam para o Japão, por 2 a 1.