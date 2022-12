Marrocos x Portugal: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Pela semifinal! Na tarde deste sábado (10), a Copa do Mundo do Catar fecha sua fase de quartas de final. Às 12h, Portugal e Marrocos se enfrentam no Estádio Al Thumama. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Abrindo o dia de jogos deste sábado (10), o Marrocos busca surpreender o mundo mais uma vez. Depois de avançar em primeiro em sua chave e eliminar a Espanha nos pênaltis, a seleção africana quer ser a melhor de seu continente na história das copas.

Para isso, a equipe segue apostando em Hakimi e Ziyech para incomodar a defesa de Portugal e conta também com mais uma boa atuação do goleiro Bounou.

Pelo lado de Portugal, a expectativa é voltar para uma semifinal de Copa do Mundo depois de 16 anos. Em campo na última vez que a seleção conseguiu este feito, Cristiano Ronaldo é reserva neste momento no Catar.

Com o maior astro da história do país no banco, Portugal conseguiu a melhor atuação de uma seleção na Copa do Mundo de 2022, quando goleou a Suíça por 6 a 1 nas oitavas. Para não dar chance para o azar, a seleção lusitana aposta na força coletiva e no ataque rápido para chegar entre os quatro melhores.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Portugal e Marrocos acontecerá neste sábado às 12h (pelo horário de Brasília), no Estádio Al Thumama

ONDE ASSISTIR

MARROCOS X PORTUGAL

MARROCOS - Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd e Mazraoui; Ounahi, Amrabat e Amallah; Ziyech, En-Nesyri e Boufal. Técnico: Walid Regragui

PORTUGAL - Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias e Guerreiro; Carvalho, Bernardo Silva e Otávio e Bruno Fernandes; Ramos e Félix. Técnico: Fernando Santos

QUEM APITA?

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistente 1: Ezequiel Brailovsky (ARG)

Assistente 2:Gabrie Chade (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, o Marrocos começou empatando com a Croácia, por 0 a 0. Na segunda rodada, a seleção venceu a Bélgica, por 2 a 0, e fechou a primeira fase vencendo o Canadá, por 2 a 1. Nas oitavas, os marroquinos empataram em 0 a 0 com a Espanha e ficaram com a vaga nas quartas de final com o triunfo por 3 a 0 nas penalidades.

Já Portugal estreou vencendo Gana, por 3 a 2. Na segunda rodada, a seleção venceu o Uruguai, por 2 a 0, e fechou a primeira fase perdendo para a Coreia do Sul, por 2 a 1. Nas oitavas de final, a equipe lusitana aplicou a segunda maior goleada de sua história em Copas, ao superar a Suíça, por 6 a 1.