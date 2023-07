Marta aceita reserva e diz entender novo status na seleção: ‘Não sou a mesma de 20 anos atrás’

Na lista da seleção brasileira feminina para disputa da Copa do Mundo, Marta afirmou que não se incomoda com o fato de ter chance de começar no banco de reservas. A técnica Pia Sundhage não quis comentar como pretende utilizá-la na competição que se inicia para o Brasil no dia 24 de julho, contra o Panamá, no Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália.

“Não conversei com a Pia sobre a titularidade. Nunca fiz isso na minha carreira. Sempre foi de maneira natural. Eu não sou a Marta de 20 anos atrás. A minha maior felicidade é ver, independentemente de eu estar em campo, que temos atletas de excelente nível e que vão representar o Brasil com muito carinho”, afirmou Marta.

Apesar do novo status, Marta continua com o número 10 às costas. Neste domingo, a jogadora de 37 anos entrou em campo nos minutos finais da goleada sobre o Chile por 4 a 0, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no último amistoso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo.

Marta participou dos minutos finais do amistoso da seleção em Brasília Foto: Wilton Junior / Estadão

Marta vem sofrendo com sucessivas lesões, mas recebeu um voto de confiança de Pia para fazer parte do grupo da seleção em sua sexta Copa do Mundo.

“Passa muita coisa pela cabeça. É o trabalho de uma vida inteira. A gente se dedica para seguir em alto nível, mas o difícil é chegar no topo e permanecer. Tenho pessoas ao meu redor que ajudaram bastante. Isso é a prova de que quando você se dedica a um trabalho com amor e carinho, tudo fica mais fácil. Estou muito feliz de ir para a minha sexta Copa do Mundo. É algo surreal, a felicidade é imensa”, afirmou.

TÍTULO INÉDITO E RECORDE

Eleita melhor jogadora pela Fifa em seis ocasiões, Marta quer o título que ainda não tem em sua coleção, mas pode ir além e ampliar seu recorde histórico de artilharia em Copas.

Com 17 gols em 20 jogos de Mundiais, Marta está à frente de jogadoras históricas do futebol feminina e superou em 2019 a marca inclusive do masculino, cujo detentor é o alemão Miroslav Klose com 16 tentos. Das atletas ainda em atividade, quem consta na lista de “concorrentes” de Marta é a experiente canadense Christine Sinclair, de 40 anos, que marcou 10 gols em 25 partidas.

No primeiro Mundial em que esteve em campo, em 2003, nos Estados Unidos, Marta anotou três gols. Suas maiores vítimas em Copas são os Estados Unidos (quatro gols) e a Noruega (três). Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia e China assistiram à craque balançar as redes duas vezes. Contra Suécia e Itália, a artilheira marcou um gol.