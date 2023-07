Marta leva pancada em treino da seleção brasileira, mas não preocupa; Nycole continua fora

A seleção brasileira feminina realizou neste sábado o terceiro dia de treinamentos no campo visando a estreia da Copa do Mundo. Enquanto o elenco se adapta ao fuso horário da Austrália, a comissão técnica intensificou as atividades neste sábado pela manhã. Marta sofreu uma pancada e colocou uma bolsa de gelo na parte de trás da coxa esquerda ao fim da atividade.

Apesar do susto, a pancada não foi grave e nem preocupa a comissão técnica. Já a atacante Nycole, que se recupera de uma entorse no tornozelo direito, participou apenas do aquecimento e sequer colocou as chuteiras para treinar com o restante do grupo. Ela se lesionou no amistoso do último domingo, contra o Chile.

Em cerca de 1h30min de trabalhos, a sueca Pia Sundhage iniciou as atividades com um treinamento, antes de orientar trabalhos de ataque contra defesa. O treinamento foi finalizado com um coletivo de 11 contra 11 entre todo o grupo. Na parte da tarde, na Austrália, as atletas ainda fizeram um trabalho na academia.

Marta sofre pancada em treino, mas não preocupa. Foto: Thais Magalhães/ CBF

A lateral-direita Bruninha, de 21 anos, comentou sobre a sua trajetória em todas as categorias de base da seleção brasileira e sobre a emoção de disputar a primeira Copa do Mundo pelo profissional.

“Sentimento de orgulho. Desde a convocação, já chorei, já me emocionei pelo momento que venho vivendo, por esta conquista que se estende para os meus familiares, pessoas que estão comigo, torcem por mim. Então o sentimento agora não é outro a não ser orgulho”, disse.

“Tem atletas muito experientes que vêm não só desta convocação. É um prazer imenso dividir o campo com atletas como Andressa Alves, Bia Zanerato, Lelê, que vem de outras Copas, e Marta, principalmente. É uma oportunidade extremamente única para nós que somos da nova geração e podemos absorver coisas positivas. Tive oportunidade de disputar dois mundiais, uma com a sub-17 e uma com a sub-20. São categorias diferentes, cada uma com um valor único de aprendizado. Isso agrega e é muito importante”, continuou.

Continua após a publicidade

A seleção brasileira voltará a treinar neste domingo, noite de sábado no Brasil. As comandadas de Pia Sundhage estão hospedadas em Gold Coast, na Austrália. O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de julho contra o Panamá. As seleções estão no Grupo F, que ainda tem França e Jamaica.