Marten de Roon cita vice da Holanda em 78 e revela: ‘Sonho que virou pesadelo’

O meia Marten de Roon revelou que, quando criança, sempre teve o sonho de enfrentar Lionel Messi. Esse sonho foi realizado na última sexta-feira, quando o astro do Paris Saint-Germain foi decisivo na vitória da Argentina sobre a Holanda nos pênaltis, após empate no tempo normal por 2 a 2. Nas redes sociais, o jogador holandês contou que tudo virou um pesadelo.

“Quando eu era criança, ouvia meu pai falar sobre o pesadelo da Argentina. Era a Copa do Mundo de 1978. No meu tempo como jogador de futebol, enfrentar Messi era o sonho de todos. Hoje, joguei contra o sonho que virou pesadelo”, escreveu o atleta nas redes sociais.

Virgil van Dijk, Marten de Roon e Cody Gakpo correm atrás de Lionel Messi na partida entre Argentina e Holanda pela Copa do Mundo de 2022. Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Marten de Roon é filho de Wouter de Roon, que contou sobre a Copa do Mundo de 1978. Na ocasião, a Argentina derrotou a Holanda por 3 a 1, na final, com direito a prorrogação, e acabou ficando com o título do torneio.

Na sexta-feira, o filho sofreu do mesmo pesadelo com o pai, no entanto, sentiu o gostinho da vitória. A Holanda chegou a estar perdendo por 2 a 0, buscou o empate nos minutos finais e levou o jogo para os pênaltis, mas a Argentina acabou levando a melhor.

“Parabéns para a Argentina, mas estou muito orgulhoso deste time (Holanda)”, finalizou o meia, que viu a Holanda seguir sem o título da Copa do Mundo e experimentar a mesma sensação de 2014, quando também perdeu para a Argentina.

Enquanto a Holanda volta para a Europa, a Argentina segue viva no Mundial. O desafio agora é na semfinal diante da Croácia, que eliminou o Brasil, também nos pênaltis.