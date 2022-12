Martinez desabafa após classificação da Argentina na Copa do Mundo: ‘Aqui é paixão e coração’

Um dos heróis da Um dos heróis da Argentina na vitória, nos pênaltis, sobre a Holanda, nas quartas de final da Copa do Mundo, na última sexta-feira, Emiliano Martinez citou o povo argentino para explicar a “paixão” pela seleção. Na zona mista, o enlouquecido goleiro comemorou muito a classificação para a semifinal, após defender cobranças de Van Dijk e Berghuis.

Leia também Jornalista Grant Wahl passa mal em partida entre Argentina x Holanda e morre no Catar

“Estamos na semifinal porque temos paixão e coração. Estamos com muita esperança, como estão nossos torcedores. O sentimento que vem à cabeça é a emoção. Isso é para 45 milhões de pessoas. Dar alegria a essa gente é o mais importante deste momento”, afirmou.

A torcida argentina está sendo elogiada durante a Copa do Mundo. Com grande entusiasmo, está transformando os estádios do Catar em uma espécie de La Bombonera. Contra a Holanda, não foi diferente, cantaram durante toda a partida e impulsionaram o time a sair com a classificação.

Emiliano Martinez brilhou na disputa de pênaltis e ajudou a Argentina seguir viva na Copa do Mundo do Catar. Foto: Francisco Seco/AP

ARBITRAGEM

Apesar de conquistar uma vaga nas quartas de final, a Argentina criticou muito a arbitragem do espanhol Mateu Lahoz. Após Messi disparar duras críticas, Martinez também não poupou a atuação do juiz, principalmente por ter dado dez minutos de acréscimo.

“Foi uma loucura. Ele é muito arrogante. Você fala alguma coisa e ele te responde de forma totalmente grosseira. E ele deu 10 minutos (de acréscimo) sem qualquer motivo. Para mim, como a Espanha foi eliminada da Copa, ele nos queria fora também”, alfinetou.

Classificada, a Argentina encara na semifinal agora a Croácia, que eliminou a seleção brasileira. O duelo será na terça-feira, às 16h, no Lusail Stadium.