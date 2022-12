Martínez vê superação como marca da Argentina e exalta Messi: ‘Está muito feliz’

Da derrota na estreia à tensão dos pênaltis contra a Holanda nas quartas de final. Da recuperação ao longo do torneio à força do conjunto. O goleiro Emiliano Martínez fez um retrospecto da campanha argentina no Catar e disse que a seleção chega fortalecida para a final da Copa do Mundo. A confiança no título, claro, passa pelos pés de Messi. E sobre o principal jogador do time, o camisa 23 foi objetivo. “Ele está muito feliz.”

Em entrevista ao jornal Olé, da Argentina, o camisa 23 fez um retrospecto da campanha, falou sobre os percalços e destacou a personalidade do elenco ao longo do torneio.

Martínez conversa com Messi antes do jogo contra a Croácia, pelas semifinais da Copa; goleiro agradeceu ter o 'melhor do mundo' ao seu lado. Foto: Juan Mabromata/AFP

“A derrota para a Arábia foi um balde de água fria. Também sofremos com a Austrália (vitória de 2 a 1 nas oitavas) e teve a tensão dos pênaltis diante da Holanda (classificação nas penalidade após empate de 2 a 2 pelas quartas). Foi um caminho difícil, mas combinamos de dar tudo para conseguir chegar à final”, afirmou o goleiro do Aston Villa.

Impossível relembrar essa trajetória e não falar em Messi. Líder da equipe, artilheiro do torneio com cinco gols, ao lado de Mbappé, e com grandes atuações neste Mundial. Para Martínez, o momento do camisa dez é muito especial.

“O velho Léo está muito feliz, como podemos verificar em campo. Nessa Copa, ele está um passo à frente em relação à Copa América (título conquistado sob o Brasil em pleno Maracanã). Está mais experiente, bem fisicamente. Futebolisticamente está difícil marcá-lo. Temos a vantagem de ter o melhor jogador do mundo do nosso lado”, afirmou Martínez.

Enfrentar um rival que defende o título de atual campeão do mundo causa preocupação. Ao invés de exaltar um jogador somente, ele destaca o conjunto francês e minimiza a importância de Mbappé.

“A França é muito melhor que Mbappé. Já olhávamos para eles porque poderíamos nos encontrar nas oitavas. Têm um grande goleador, mas também bons armadores e defensores. Estamos tomando nossas precauções. Os franceses são eficientes no ataque, mas vamos entrar para tentar jogar e vencer a partida”, disse.