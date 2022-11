Mascotes, Waka Waka e BTS: principais imagens da cerimônia abertura da Copa do mundo do Catar

Publicidade

A Copa do Mundo começou. Na tarde deste domingo, 20, a cerimônia de abertura do Mundial ocorreu no estádio Al Bayt, no Catar. O evento contou com a participação do renomado ator americano Morgan Freeman, além da apresentação musical do sul-coreano Jungkook, membro do BTS.

Entre efeitos visuais, show de luzes e representações da cultura árabe, a festa inicial buscou responder as críticas sofridas pelo país-sede e apostou em uma mensagem de diversidade e inclusão. Com cerca de 30 minutos, a cerimônia ainda contou com a presença de todos as antigas mascotes das últimas Copas e com camisas e bandeiras das 32 seleções que disputarão o torneio.

Ao fim do evento, tocaram também outras músicas de Mundiais anteriores, como Waka Waka, da cantora colombiana Shakira, considerado o maior hit da história das Copas. O pronunciamento final da cerimônia foi feito em árabe pelo emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani.

Confira as principais imagens da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2022:

