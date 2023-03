Maternidade e futebol: Há um fim próximo para este dilema entre as jogadoras?

Feito quase insólito há poucos anos no futebol feminino, cada vez são mais jogadores que decidem se tornar mães durante sua carreira esportiva, mesmo com uma seguridade social que ainda precisa melhorar e que varia muito em cada país.

“Antes de serem jogadoras, somos mulheres. Ser mãe muda a vida e a forma de ver as coisas, de como se comportar.” Quase dois anos depois de ter uma filha, em maio de 2021, a zagueira camaronesa Claudine Falone Meffometou não lamenta: com 32 anos é titular no Fleury, quarto colocado na primeira divisão francesa, e está feliz. Entre futebol e maternidade, escolheu não escolher, convencida de que “hoje é possível.”

“Durante muito tempo, muitas meninas que quiseram fundar uma família diziam que seu contrato seria rescindido. A maioria esperava o fim da carreira para ter um filho. Hoje as coisas são diferentes”, resumiu a camaronesa à AFP.

A zagueira assegura ter tido o apoio de seu clube, desde a sua gravidez até a licença maternidade, com um programa individual desenhado pelo preparador físico. Ao todo, esteve ausente dos gramados dez meses, mas o FC Fleury lhe ofereceu de todas as maneiras que prorrogasse sua licença até 2021.

CASO DE GUNNARSDOTTIR EM LYON

Nem todas tiveram essa sorte nos últimos anos. A islandesa Sara Bjork Gunnarsdottir, grávida em 2021, denunciou ter sofrido uma redução brutal em seu salário durante o período de gestação e que enfrentou a relutância de seu clube, o Lyon, pelos imperativos próprios de uma mãe no retorno da competição, com a amamentação durante deslocamentos.

Caso de Sara Bjork Gunnarsdottir é emblemático na discussão sobre futebol feminino e maternidade. Foto: Franck Fife/ AFP

Graças à resolução do Tribunal da Fifa, Gunnarsdottir pôde recuperar seus salários que não foram pagos durante o embate jurídico e ganhou também o apoio de vários ícones do futebol feminino mundial, surpreendidas por ter uma situação assim no Lyon, um dos clubes precursores da modalidade na Europa.

Bola de Ouro em 2019, a norte-americana Megan Rapinoe qualificou como “vergonhoso” o comportamento do clube francês, constatando “o longo caminho que ainda falta percorrer em termos de cultura”.

Efetivamente, nos EUA, a maternidades das jogadores de futebol têm importância há muitos anos, com um protocolo de nível nacional assinado pela seleção e pela Federação Norte-americana, que prevê a manutenção do salário, pagamentos de custos de todos os cuidados, etc. Mas, a nível mundial, associar elite do futebol e maternidade segue sendo algo extremamente raro.

Entre as 3,5 mil jogadores de futebol dos principais campeonatos questionadas no último estudo do Sindicato Mundial de Jogadores (Fifpro) sobre este tema em 2017, apenas 2% tinham filhos e destas apenas 8% tinha recebido um subsídio durante o período da maternidade por parte de seus clubes ou federações.

O assunto ganhou nova dimensão em janeiro de 2021 com a publicação pela Fifa de um novo marco regulatório que impõe às federações “um período mínimo de 14 semanas de licença remunerada, das quais pelo menos oito devem ser gozadas após o nascimento do bebê”, com a obrigação de pagar à jogadora no mínimo “dois terços” do seu salário.

PELO MUNDO

Aos poucos, os clubes vão adaptando suas operações diárias às necessidades das mães, como no caso do Lyon, que teve que enfrentar o caso da francesa Amel Majri, mãe em julho passado. “O clube me permitiu viajar (para jogos) com Maryam e a babá. Isso ME permite estar mentalmente tranquila e poder praticar plenamente o meu esporte (...) E todo o tempo ‘livre’ que tenho, posso passar com a minha filha”, explicou à comunicação social do seu clube em janeiro, quando voltou à competição.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) está preparando um dispositivo para permitir que ela, se for selecionada, leve sua filha para a Copa do Mundo na Austrália no próximo verão. A goleira Manon Heil foi a primeira mãe escolhida pelos ‘Bleues’, na última convocação para a equipa francesa.

“Até alguns anos atrás isso me parecia tão inacessível que nem se falava, nem se cogitava”, comenta a francesa Estelle Cascarino. “A partir de agora, as meninas que querem ser jogadoras de futebol saberão que podem engravidar durante a carreira”, disse à AFP. No entanto, as disposições da Fifa ainda devem ser aplicadas em todos os países.