Matheus Araújo comenta emoção em primeiro gol pelo Corinthians: ‘Momento importante para mim’

O jovem Matheus Araújo foi o principal destaque do Corinthians na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, neste domingo, pela estreia do time no Brasileirão. Saindo do banco de reservas, o meio-campista de 20 anos abriu caminho para o triunfo corintiano ao marcar o seu primeiro gol na equipe principal. O jogador não segurou a emoção e foi às lágrimas depois de balançar as redes.

“Agradeço a Deus pelo gol. Estava batalhando muito por isso. Fernando me deu a oportunidade e fui feliz e fiz esse gol para ajudar na vitória do time hoje. Agora é festa, comemorar, porque é um momento muito importante para mim”, disse Matheus, em entrevista na saída do gramado.

Matheus Araújo celebra seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Foto: Carla Carniel/Reuters

Matheus Araújo entrou em campo na reta final do primeiro tempo. O jogador substituiu Giuliano, que levou uma bolada no rosto e saiu reclamando de um problema no olho esquerdo. No segundo tempo, o jovem meia tabelou com Vera e bateu firme ao receber na grande área, sem chances para o goleiro Rafael Cabral. O Corinthians estava jogando mal e o gol ajudou a mudar o ânimo da equipe na partida.

“Desde criança eu sonho com esse momento. É o primeiro passo que você dá quando chega ao profissional. O que senti lá dentro é indescritível para mim. Não sabia se comemorava, se chorava... Foi muito especial”, concluiu.

Sem Renato Augusto por pelo menos dois meses, Fernando Lázaro ainda busca uma maneira de fazer o meio-campo do Corinthians ser mais criativo sem o camisa 8. Diante do Cruzeiro, o treinador optou por um esquema mais defensivo, com Roni “mordendo” na entrada da área e Giuliano ajudando na marcação, enquanto Chrystian Barletta ficou responsável pelas ações ofensivas no setor.

O volante colombiano Cantillo, que já havia entrado bem contra o Liverpool, pela Libertadores, voltou a jogar bem neste domingo e pode ser opção ao lado de Fausto Vera. A expectativa é de que o próprio Matheus Araújo ganhe mais minutagem.

O Corinthians joga novamente em casa na quarta-feira, diante do Argentinos Juniors, às 21h30, pela Copa Libertadores. No domingo, o time enfrenta o Goiás, na Serrinha, às 19h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.