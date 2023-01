Matheus Bidu recebe dicas de Ronaldo Fenômeno e diz estar pronto para defender o Corinthians

O lateral-esquerdo Matheus Bidu foi apresentado nesta segunda-feira como mais um reforço para a temporada 2023. Jogador com vocação ofensiva, ele defendeu o Cruzeiro no ano passado e recebeu conselhos do ex-centroavante Ronaldo Fenômeno para vingar no Corinthians.

“O Ronaldo foi um cara que me ajudou bastante, acreditou no meu futebol quando estive no Cruzeiro e deu uns toques. Disse que o Corinthians é muito grande e o jogador precisa vestir a camisa com garra e raça para honrar os torcedores”, afirmou.

Leia também São Paulo contrata volante Jhegson Méndez, que defendeu o Equador na Copa do Mundo

Na apresentação, o lateral esquerdo contou com a presença de parte da família. A noiva Paloma, a mãe Rose e o pai Antonio, que também tem o apelido de Bidu, acompanharam a primeira coletiva do filho que não conseguiu segurar a emoção “Não deu para segurar, rolou uma lágrima sim”, comentou.

Matheus Bidu foi apresentado como novo reforço do Corinthians para 2023.

Matheus Bidu foi apresentado como novo reforço do Corinthians para 2023.

Matheus Bidu comentou sobre a importância de retornar ao clube após ter sido dispensado em uma peneira das categorias de base. “Para mim é muito importante estar aqui de volta depois de ter levado o primeiro não da minha vida. Joguei na Portuguesa e me profissionalizei no Guarani. Estar aqui tem um grande valor para mim.”

Na coletiva ele falou que o apelido Bidu vem do pai. “Minha tia-avó o chamava de Bidu por causa do personagem da Turma da Mônica. Ele era muito pequenininho na infância. Como eu estava sempre com meu pai, virei o Biduzinho. Meu nome sempre foi muito comum, então as pessoas me chamavam de Matheus Bidu”, disse o novo reforço corintiano.

O Corinthians realizou nesta segunda-feira mais um dia de preparação visando a estreia no Campeonato Paulista. Os atletas fizeram um treinamento regenerativo na parte interna do CT.

Nesta terça, o elenco ganha folga e retorna na quarta para um trabalho em dois períodos. A estreia do Corinthians no Estadual está marcada para o próximo dia 15, em Bragança Paulista, diante do Bragantino às 16 horas.