Maurício brilha no 2º tempo e Internacional vence o Flamengo de virada no Beira-Rio

Com dois gols de Maurício, que saiu do banco no segundo tempo, o Internacional venceu o Flamengo, de virada, por 2 a 1, no no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Gerson fez o único gol do time carioca.

Foi a primeira vitória do Internacional, que havia estreado com igualdade diante do Fortaleza (1 a 1, fora de casa). O time é o terceiro colocado, com quatro pontos. Já o Flamengo, que estreou com vitória sobre o Coritiba (3 a 0, em casa), caiu para a quinta posição, com três pontos.

Os dois times mudam o foco no meio da semana para a Copa do Brasil. O Internacional visitará o CSA, em Alagoas, após ter vencido o duelo de ida, por 2 a 1, no Sul. E o Flamengo receberá o Maringá, no Rio, e terá que reverter o placar de 2 a 0 dos paranaenses no primeiro confronto.

Maurício foi o grande nome do Internacional no duelo contra o Flamengo Foto: Diego Vara / REUTERS

O primeiro tempo foi muito intenso tanto por Internacional quanto pelo Flamengo. Apesar disso, foram poucas oportunidades de gol. Os cariocas até balançaram as redes aos 16 minutos com Gabriel, contudo, a arbitragem viu impedimento de Gerson na origem do lance e anulou o gol.

Já o Internacional assustou o Flamengo apenas em contra-ataques. Pedro Henrique e Alemão poderiam ter caprichado mais, só que pecaram na tomada de decisão. Foram pelo menos três lances em que o time gaúcho pegou a defesa carioca desajustada, mas em vão. Empate justo na etapa inicial.

No segundo tempo, o Internacional voltou pressionando e finalizou com perigo com Renê e Pedro Henrique. Mas o Flamengo não ficou atrás e respondeu em cabeceio de Gabriel e finalização colocada de Everton Ribeiro que passou rente à trave do goleiro Keiller.

O jogo bom impulsionou os times e os gols saíram. Aos 17 minutos, Gerson aproveitou rebote de chute de Gabriel, chapelou o goleiro Keiller, fez embaixadinha na pequena área e mandou para o gol. Um golaço do meia, o primeiro em seu retorno ao futebol brasileiro.

Só que durou pouco tempo a vantagem carioca. Aos 21 minutos, Wanderson deu ótimo passe para Maurício e ele finalizou na saída do goleiro Santos, que ainda tocou na bola antes de ela parar nas redes. O detalhe é que o meia havia acabado de entrar em campo, substituindo Pedro Henrique.

O empate deixou a partida ainda mais animada. Internacional e Flamengo esboçaram pressões pelo gol da vitória. Os cariocas acertaram a trave com Matheus França, aos 50 minutos, enquanto Maurício marcou o gol da vitória aos 52, num lindo chute por cobertura.

Pelo Brasileirão, o Internacional volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Goiás, às 18h30, novamente no Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o Flamengo, no mesmo dia, receberá o Botafogo, às 16 horas, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 1 FLAMENGO

INTERNACIONAL – Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Gustavo Campanharo (Baralhas), Johnny (Carlos de Pena) e Alan Patrick; Pedro Henrique (Maurício), Wanderson (Jean Dias) e Alemão (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes.

FLAMENGO – Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (Rodrigo Caio) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal (Everton), Gerson e Everton Ribeiro (Matheus França); Pedro (Marinho) e Gabriel. Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS – Gerson, aos 17; e Maurício, aos 21 e 52 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS – Vitão, Gustavo Campanharo e Maurício (Internacional).

PÚBLICO – 42.759 total (37.718 pagantes).

RENDA – R$ 1.488.749,00.

LOCAL – Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).