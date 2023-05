Mausoléu de Pelé: espaço em homenagem ao Rei do Futebol é aberto; veja como ficou e como visitar

O mausoléu onde está o corpo de Pelé, no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, foi aberto para visitação do público nesta segunda-feira. Alguns tradicionais torcedores do time foram os primeiros a visitar o espaço. “Conheci o Pelé em 1968. Em 1969, fundamos uma torcida para ele no quintal da minha casa. Como o Pelé nos chamava de jovens moleques, decidimos dar o nome à nossa torcida de Torcida Jovem. Entrar nesse espaço foi muito emocionante, nos remete a muitas lembranças”, afirmou Cosmo Damião Teixeira Freitas, de 67 anos.

No mausoléu, que estava fechado desde o seu sepultamento, o visitante pode ver o túmulo de Pelé e tudo o que foi construído em volta dele. É uma área de visitação da cidade. O monumento é revestido por placas douradas de alumínio e conta com quatro painéis. Dois deles exibem os gols de Pelé e os outros dois, a comemoração com o tradicional soco no ar.

O túmulo conta com cantoneiras no formato da famosa Taça Jules Rimet, que a seleção brasileira conquistou em definitivo ao se sagrar tricampeã mundial em 1970, no México. Tudo foi pensado com Pelé em vida. Ele teria participado de todas as discussões do seu funeral.

Edinho visita o túmulo do pai na abertura do mausoléu de Pelé nesta segunda-feira Foto: Fernando Luz / Estadão

O local onde está sepultado o Rei do Futebol ainda tem uma camisa do Santos com o número 10 e uma coroa. Acima do túmulo, o teto está pintado de azul, em referência ao céu. E há camisas da seleção brasileira.

Nos 200 metros quadrados do mausoléu, os visitantes podem ver também duas estátuas em tamanho real de Pelé, feitas de latão, e imagens nas paredes que fazem referência à torcida santista, além da grama sintética no piso, numa referência ao gramado onde ele sempre brilhou. Estará lá ainda o Mercedes Benz S-280 que o ex-jogador ganhou da montadora em 1974 por ocasião do milésimo gol.

“Para mim o mais bonito é essa imagem nas paredes dos torcedores em volta do túmulo dele, como se estivessem torcendo por ele para sempre”, acrescentou Cosmo Damião.

Continua após a publicidade

A partir do momento em que foi aberto ao público geral, o clima no mausoléu era de muita tranquilidade. Os primeiros visitantes chegaram logo depois das 14h e não havia fila para acessar o local. Uma equipe de segurança foi contratada pelo Memorial para ficar exclusivamente no espaço destinado ao mausoléu de Pelé e controlar o acesso das pessoas.

Um casal, morador do bairro Vila Belmiro, em Santos, foi o primeiro a visitar o espaço. “Foi muito emocionante. Eu de verdade não achei que fosse entrar e me emocionar, mas quando pisei ali e vi eu comecei a chorar. Eu me arrepiei inteira e comecei a tremer”, disse Erika Rodrigues, 42 anos. Ela estava acompanhada de seu marido, Ronaldo Rodrigues Gomes, 44 anos, que falou sobre o fato de terem sido os primeiros a visitar o local: “Falei com ela para virmos logo, porque pensei que teria fila e estaria cheio, mas está tudo calmo e ficamos felizes em sermos os primeiros”, explicou.

Eliana, Cauã e Renata visitam o Mausoléu de Pelé nesta segunda-feira Foto: Fernanda Luz / Estadão

Quem também já prestou homenagem durante o velório de Pelé, mas não teve oportunidade de participar do sepultamento, que foi fechado ao público, aproveitou o dia de hoje para visitar o túmulo de Pelé pela primeira vez. É k caso de Carlos Alberto da Costa, de 69 anos. “Fui na Vila Belmiro para o velório e agora estou vindo aqui com meu filho, que também é santista, mas estava na Inglaterra quando o Pelé morreu e não pôde participar”, contou.

Vinicius da Costa, que estava com a camisa do Santos em homenagem ao Charlie Brown Jr, do ex-vocalista Alexandre Magno Abrão, o Chorão, que também está sepultado no mesmo cemitério que Pelé, explicou que ficou feliz com a possibilidade de visitação, já que está voltando para a Inglaterra daqui três dias.

“Eu queria ter ido ao velório, mas estava longe. Quando voltei ao Brasil fiquei procurando quando poderia visitar e fiquei feliz com essa oportunidade de prestar uma homenagem a três dias de voltar à Europa”, contou.

Durante a tarde, o mausoléu de Pelé seguiu sendo visitado, mas não houve aglomeração nem filas. Neste primeiro dia, as vagas para visitação foram preenchidas rapidamente e a ideia do Memorial é aumentar o número de vagas em breve.

Continua após a publicidade

Para visitar o mausoléu de Pelé é necessário entrar no site do memorial e se cadastrar gratuitamente Foto: Fernanda Luz / Estadão

Como visitar o mausoléu de Pelé?

Para visitar o local, o interessado deve entrar no site do memorial e se cadastrar gratuitamente. Serão liberadas 60 visitas diárias, dívidas em 30 no período da manhã e 30 no período da tarde, sempre de segunda a sexta-feira, das 09h às 12h e das 14h às 18h.

Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, por falência de múltiplos órgãos, após enfrentar um câncer no cólon. Ele sempre quis que as homenagens a ele fossem feitas em vida.