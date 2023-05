Mausoléu do Pelé, em Santos, será aberto ao público na segunda-feira

O mausoléu onde está o corpo de Pelé, na cidade de Santos, será aberto para visitação pública a partir da segunda-feira, dia 15. O espaço, localizado no Memorial Necrópole Ecumênica, será aberto às 14 horas e contará com a presença de familiares do Rei do Futebol.

Para ter acesso ao local, o visitante terá que fazer um cadastro gratuito no site do Memorial. O mausoléu estará aberto de segunda a sexta-feira, em dois períodos, das 9h às 12h e das 14h às 18h.

No mausoléu, o visitante poderá ver o túmulo de Pelé. O monumento é revestido por placas de alumínio dourado e conta com quatro painéis. Dois deles exibem os gols de Pelé e os outros dois, a comemoração com o tradicional soco no ar. O túmulo conta com cantoneiras no formato da famosa Taça Jules Rimet, que a seleção brasileira conquistou ao se sagrar tricampeã mundial.

Parte interna do Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, local onde Pelé está enterrado. Foto: Divulgação

O local onde está sepultado o Rei do Futebol ainda tem uma camisa com o número 10 e uma coroa. Acima do túmulo, o teto está pintado de azul, em referência ao céu. E há camisas da seleção brasileira e do Santos.

Nos 200 metros quadrados do mausoléu, os visitantes poderão ver também duas estátuas em tamanho real do Pelé, feitas de latão, e imagens nas paredes que fazem referência à torcida santista, além da grama sintética no piso. Estará lá ainda o Mercedes Benz S-280 que o ex-jogador ganhou da montadora em 1974 por ocasião do milésimo gol.

Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, por falência de múltiplos órgãos, após enfrentar um câncer no cólon.