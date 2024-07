Mbappé copia gesto de Cristiano Ronaldo e é apresentado no Real Madrid no Bernabéu lotado

Diante de um Santiago Bernabéu lotado, o atacante francês Kylian Mbappé foi apresentado oficialmente como reforço do Real Madrid nesta terça-feira, 16.

Vestindo a camisa 9, que estava sem dono desde a saída de Karim Benzema, em junho do ano passado, Mbappé disse estar realizando um sonho. Na infância, o francês era torcedor do Real Madrid.

Mbappé recebe a camisa 9 do presidente Florentino Pérez Foto: Pedro Castillo/Real Madrid

PUBLICIDADE Antes das primeiras palavras de Mbappé, o Real Madrid mostrou em seu telão um vídeo do atacante francês, ainda criança, recebendo orientações de Zinedine Zidane durante um treinamento. O treinador e ídolo do clube merengue, inclusive, estava nesta terça-feira, 16, no Santiago Bernabéu. ”É incrível estar aqui... incrível. Dormi por muitos anos com o sonho de jogar no Real Madrid e hoje meu sonho se realiza! Sou um garoto feliz, muito feliz”, comemorou o atacante.

”Tenho um outro sonho que é de estar à altura deste clube, do melhor do mundo. Vou dar a vida por esse time e por este escudo. Quero passar uma mensagem para as crianças, porque vejo que tem muitos aqui hoje. Sempre fui um menino sonhador. Com a paixão e o sonho, vocês podem realizar tudo que querem, hoje estou aqui e na próxima vez pode ser um de vocês”, completou.

Assim como Cristiano Ronaldo fez em sua apresentação, em 2009, Mbappé puxou o tradicional “hala Madrid” com os torcedores presentes no Santiago Bernabéu.

”Uno, dos, tres... Hala Madrid”, gritou o francês erguendo os braços para cima, repetindo o gesto de CR7.

Contratado de graça junto ao Paris Saint-Germain, Mbappé chega como o grande reforço do Real Madrid. O vínculo assinado entre as partes é de cinco temporadas.