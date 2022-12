Mbappé supera recordes de gols de Pelé e Eusébio em Copas do Mundo

A vitória da França sobre a Polônia, por 3 a 1, neste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, foi marcante para Mbappé. O atleta superou os feito de Pelé e Eusébio, na década de 1960, e se coloca em destaque na história dos Mundiais. Aos 23 anos, o atacante se tornou o jogador com mais gols em Copas antes dos 24 e o mais jovem a chegar a oito gols.

Leia também Mbappé é o vendaval nas areias do Catar nesta Copa do Mundo: o melhor jogador da competição

Com os dois gols marcados sobre os poloneses, Mbappé assumiu a liderança da artilharia do Mundial, com cinco e acumula nove tentos marcados, após duas Copas disputados. Ele é o primeiro a atingir esta marca antes de completar 24 anos. Pelé, na Copa de 1962, chegou a sete gols com 22 anos. Em comparação, Cristiano Ronaldo e Messi só marcaram um gol antes de completar 23.

Outro feito importante de Mbappé é o de superar a marca de Eusébio. Na Copa do Mundo de 1966, o “Pantera Negra” marcou oito gols, aos 24 anos. Com 23, o atacante do Paris Saint-Germain se tornou o atleta mais jovem a chegar à marca de oito tentos em Copas.

Além disso, com a possibilidade de a atual campeã disputar até mais três jogos no Catar, o talentoso atacante poderá se aproximar ainda mais de Just Fontaine, máximo goleador francês, que na Copa de 1958, na Suécia, foi às redes em 13 oportunidades. Nos últimos 14 jogos jogos da França, em amistosos e competições oficiais, Mbappé soma 16 gols.

Outras marcas

O goleiro Lloris, aos 35 anos, empatou com Liliam Thuram, zagueiro na Copa de 1998, como jogador com mais atuações pela seleção francesa: são 142 jogos. No duelo das quartas de final, o arqueiro, se estiver em campo, vai se tornar o atleta que mais defendeu a França.

Publicidade

Hugo Lloris se tornará o atleta que mais vezes defendeu a França se entrar em campo nas quartas de final. Foto: Andrej Isakovic/AFP

Já o atacante Giroud, bastante criticado em 2018, quando passou em ‘branco’ na Copa da Rússia, chegou a três no Catar, após deixar sua marca contra a Polônia, somando 52 no total pela seleção, superando Thierry Henry como o maior artilheiro.

Nos quatro jogos disputados na Copa, a França soma três vitórias, quando esteve em campo com os titulares. A derrota veio frente a Tunísia, quando o técnico Deschamps escalou os reservas. Por um lugar na semifinal, os franceses aguardam o vencedor entre Inglaterra e Senegal, que jogam ainda neste domingo, às 16 horas (de Brasília).

Número de gols em Copas até os 24 anos

Mbappé: 9

Pelé: 7

Klose: 5

Ronaldo: 4

Neymar: 4

Messi: 1

Cristiano Ronaldo: 1