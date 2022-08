Mbappé e Inès Rau: conheça modelo trans apontada como nova namorada de astro francês

Aumentaram os rumores de um novo romance de Kylian Mbappé, astro do futebol francês e do Paris Saint-Germain. De acordo com informações da imprensa local, o atacante de 23 anos estaria se relacionando com Inès Rau, modelo trans de muito sucesso no país europeu.

O namoro entre Mbappé e Inès Rau teria sido oficializado durante o Festival de Cannes, em que os dois foram vistos juntos pela primeira vez. O campeão mundial de 2018 voltou a ser visto na companhia da modelo outras vezes. O último encontro público ocorreu em um iate que circulou pelo litoral sul da França neste verão.

QUEM É INES RAU?

Inès Rau é uma modelo francesa de 32 anos. Nascida em Paris, ela tem ascendência argelina, assim como a mãe de Mbappé, Fayza Lamari. Ela foi a primeira modelo abertamente trans a ser capa da revista Playboy em 2017. Nos últimos anos, Inès se tornou voz ativa na luta pelos direitos LGBT+.

Inspirada na história da modelo inglesa Caroline “Tula” Cossey, Inès Rau fez a cirurgia de redesignação sexual aos 16 anos, mas só tornou pública sua identidade transgênero oito anos mais tarde. Amiga de David Guetta, ela já apareceu em publicações da revista OOB e Vogue, fez trabalhos com importantes marcas e designers de moda, como Alexis Bittar e Barneys New York.

Inès viveu um relacionamento com o modelo, ator e dublador francês Staiv Gentis. Mbappé pode ter sido o pivô da separação entre os dois. Nenhum dos dois se manifestou sobre qualquer relacionamento.

MBAPPÉ

Mbappé vive momento conturbado no Paris Saint-Germain. Desde a última temporada, o jogador indicou sua vontade de deixar o clube e foi envolvido em grandes polêmica sobre uma transferência para o Real Madrid. As negociações, porém, culminaram em um acerto de renovação com o clube parisiense.

Mbappé teria colocado como condicionante para sua permanência uma verdadeira limpa no elenco para brilhar e ser a principal estrela do clube. Com isso, ganharam as páginas dos jornais francês a tentativa do PSG de se desfazer de Neymar, o que não aconteceu. Sem acordo, o brasileiro segue no clube francês, mas tem problemas de relacionamento com o astro francês de 23 anos.

De olho em conquistas pessoais na temporada 2022/23, entre elas a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo do Catar, Mbappé tem os holofotes da mídia francesa voltada para si. Com o possível novo relacionamento com a modelo Inès Rau não tem sido diferente. O jogador já é campeão do mundo, título conquistado na Rússia, quatro anos atrás.