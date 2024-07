Mbappé exalta Vini Jr. e elogia Endrick no Real Madrid: ‘É um talento’

A concorrência por uma vaga no ataque do Real Madrid na temporada 2024/2025 não será problema. Foi o que garantiu Kylian Mbappé nesta terça-feira, 16, na sua primeira entrevista coletiva como jogador merengue.

Mbappé se colocou à disposição de Carlo Ancelotti para atuar nas três posições do ataque e projetou uma parceria com Vini Jr. e Rodrygo. O primeiro, inclusive, foi exaltado pelo craque francês e novo camisa 9 do Real Madrid.

Mbappé foi apresentado como reforço do Real Madrid Foto: Pedro Castillo/Real Madrid

PUBLICIDADE ”Vinicius é um jogador único. Sou muito feliz de jogar com ele, Rodrygo e todos os jogadores. Os melhores jogadores são para jogar juntos. Não penso que vou ter problema para jogar com Vinicius. As últimas temporadas foram perfeitas no Real Madrid, agora eu que chego e tenho que me adaptar à equipe”, disse Mbappé. Outro brasileiro citado pelo francês foi Endrick. Contratado em 2022 por um valor em torno de 70 milhões de euros (R$ 393 milhões na época), o ex-atacante do Palmeiras precisou completar 18 anos para fazer parte do elenco merengue.

Leia mais Mbappé copia gesto de Cristiano Ronaldo e é apresentado no Real Madrid no Bernabéu lotado

“Eu conheço sua reputação, muitos falam bem dele. Não o vi jogar muitas vezes, vi na Seleção marcando gols. É um talento. Será um jogador jovem e, quando atua pelo Brasil, tem muita pressão. Com certeza vai ter que aprender coisas, talvez funcione, talvez não. Se precisar de algum conselho, estarei com ele porque sei o que é começar jovem e sofrer pressão. Com certeza vai fazer gols pelo Real Madrid”, afirmou.

Contratado de graça junto ao Paris Saint-Germain, Mbappé chega como o grande reforço do Real Madrid. O vínculo assinado entre as partes é de cinco temporadas.