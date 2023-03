Mbappé faz gol histórico e PSG bate Nantes por 4 a 2 pelo Campeonato Francês; Messi também marca

Com gols de Mbappé, que se tornou o maior artilheiro da história do clube (201 tentos no total), e Messi, o PSG sofreu um pouco, mas bateu o Nantes por 4 a 2, neste sábado, 4, em casa, pela 26ª rodada do Campeonato Francês. O resultado fez o time de Paris aumentar para 11 pontos a vantagem na liderança do campeonato: 63 contra 52 do Olympique, que tem um jogo a menos e enfrenta o Rennes no domingo.

A vitória ainda deu um respiro para a equipe de Christophe Galtier, que tem na quarta-feira uma decisão contra o Bayern na Liga dos Campeões, em Munique. Os parisienses precisam vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final (no jogo de ida, os alemães ganharam por 1 a 0). Pelo Francês, o PSG volta a jogar no sábado contra o Stade Brestois. Já o Nantes recebe o Nice, no domingo.

Mbappé é homenageado pelo PSG após se tornar o maior artilheiro da história do clube com o gol sobre o Nantes. Foto: Franck Fife/AFP

Messi abriu o placar ao ser mais rápido que a zaga rival e chutar, de dentro da área, aos 12. O time anfitrião ampliou cinco minutos depois com um gol contra de Hadjam.

Mas o que parecia um passeio virou um susto. Aos 31, o goleiro Donnaruma aceitou um chute cruzado de Blas. E, sete minutos depois, Ganago completou, de costas, uma cobrança de escanteio e empatou.

O PSG continuou dominando, mas sempre preso à dupla Mbappé e Messi, que acabou parando muitas vezes na marcação. O terceiro gol saiu quando o atacante francês dominou da entrada da área e cruzou na cabeça de Danilo, aos 15 da etapa final. Aos 47, Mbappé recebeu na marca do pênalti, girou e guardou, para ampliar e sacramentar a vitória.

Lesionado, o atacante brasileiro Neymar acompanhou o duelo das tribunas do estádio.