Mbappé marca, Real Madrid derrota Getafe e fica um ponto atrás do líder Barcelona no Espanhol

O campeão mundial com a seleção francesa vem respondendo às críticas da imprensa e de parte da torcida com gols. Ele balançou as redes pela décima vez com a camisa merengue em 19 jogos, além de ter ajudado com duas assistências. Chegou-se a cogitar até mesmo sobre a saúde mental do atleta por causa das atuações aquém do esperado na atual temporada.

Mbappé, no entanto, marcou dois gols nos últimos três jogos, o que vem ajudando o Real Madrid a entrar na briga pela liderança do Espanhol. Com a vitória, a equipe merengue chegou aos 33 pontos, contra 34 do Barcelona, que tem um jogo a mais do que o seu rival.