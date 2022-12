Mbappé no Barcelona? Jornal espanhol comemora o dia da mentira confirmando a negociação

Nas primeiras horas desta quarta-feira uma informação publicada pelo jornal Mundo Deportivo, da Espanha, tomou conta da internet por algumas horas. De acordo com a publicação, o Barcelona estaria interessado em contratar Kylian Mbappé, do PSG. Contudo, tudo não passou de uma brincadeira do veículo em comemoração ao “Dia dos Santos Inocentes”, correspondente ao dia da Mentira, que é comemorado em 28 de dezembro na Espanha.

“Apesar dos seus problemas econômicos, o Barcelona quer pegar a bomba do mercado: contratar Kylian Mbappé”, diz o jornal nas redes sociais na manhã desta quarta-feira.

Mbappé tem contrato com o PSG até 2025 Foto: EFE/Christophe Petit Tesson

Em seu site, o Mundo Deportivo colocou todos os detalhes que poderiam fazer com que a negociação entre Barcelona e PSG fosse concretizada. Contudo, nas redes sociais, o veículo espanhol deixou claro que não passava de uma brincadeira com a comemoração do dia. “A brincadeira do Mundo Deportivo para este 28 de dezembro deu muito o que falar e gerou um grande impacto”, explicou o jornal espanhol.

A brincadeira é uma tradição entre os veículos do país. Em anos anteriores, Cristiano Ronaldo, astro que vestiu a camisa do Real Madrid durante várias temporadas, chegou a ser anunciado como refroço do Barcelona