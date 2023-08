Mbappé pode receber bônus de mais de R$ 208 milhões do PSG mesmo se for vendido; entenda

A novela entre Mbappé e PSG ainda não foi resolvida. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, da Espanha, a situação entre o atacante e o clube francês terá um novo “dia do fico” nesta segunda-feira, dia 31. De acordo com a publicação, o astro francês vai receber um bônus contratual de 40 milhões de euros, cerca de R$ 208 milhões de acordo com a cotação atual, se estiver no elenco do clube em 1º de agosto, e por isso a equipe corre contra o tempo para conseguir uma negociação.

O valor faz parte do novo contrato entre Mbappé e PSG, assinado em junho de 2022, quando o atacante renovou seu vínculo com o clube de Paris. De acordo com o jornal espanhol, se estiver no clube no dia 1º de agosto, nesta terça-feira, o jogador terá de receber metade do bônus de fidelidade, previsto em 80 milhões de euros.

Por causa disso, o time acelerou ainda mais a busca por um novo destino para o astro da seleção da França na última semana. Se uma negociação for concretizada em agosto, já que a janela de transferências no futebol europeu fecha apenas no início de setembro, o jogador irá receber o valor mesmo indo para outra equipe.

Mbappé pode receber cerca de R$ 208 milhões mesmo deixando o PSG nesta janela de transferência Foto: (AP Foto/Christophe Ena)

A decisão de vender Mbappé foi tomada após o atacante informar, através de uma carta, que não iria ativar a cláusula de extensão contratual até junho de 2025. Desde então, o PSG vem tentando dificultar a situação de Mbappé no clube. O time chegou a ter uma oferta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas a possibilidade de negócio foi negada pelo jogador. O temor do PSG é perder um de seus maiores astros de graça para o Real Madrid, um dos rivais mais fortes do mundo.

De acordo com a imprensa da Europa, Mbappé já deixou claro para seu estafe que só aceitaria uma negociação com o time espanhol e se isso não acontecer não vê problema em deixar de atuar por uma temporada completa antes do fim do seu vínculo com o time francês.

Nos últimos dias, parte da imprensa internacional noticiou uma possibilidade de negócio entre PSG e Liverpool. O clube inglês estaria disposta a pagar um valor pela compra de Mbappé ou até mesmo um empréstimo com opção de compra por um valor fixado.

Entenda a situação de Mbappé

O PSG já recebeu sondagens de vários clubes por Mbappé, mas a única proposta oficial até o momento foi a do Al-Hilal, da Arábia Saudita, no valor de 300 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão pela cotação atual). A oferta seria de uma temporada, com o jogador podendo deixar o país árabe em julho de 2024. Porém, segundo o jornal L’Equipe, o atacante não quis se reunir com dirigentes sauditas porque não pretende atuar no Oriente Médio.

Diante da incerteza a respeito de seu futuro, o atacante de 24 anos não acompanhou o restante do elenco no último sábado, em viagem ao Japão, onde faz uma turnê de pré-temporada. Na sexta-feira, o PSG perdeu de virada, por 3 a 2, para o Cerezo Osaka, com Neymar no banco — o atacante brasileiro ainda se recupera de lesão no tornozelo. Na terça-feira, a equipe francesa empatou sem gols contra o Al-Nassr, clube saudita que contratou Cristiano Ronaldo em dezembro e deu início a uma nova era de contratações galácticas ao futebol do país.

Além de Cristiano Ronaldo, outros jogadores importantes do futebol europeu desembarcaram na Arábia Saudita, como Karim Benzema e N’Golo Kanté. Antes de Mbappé, o Al-Hilal já havia tentado contratar Lionel Messi, que preferiu assinar com o Inter Miami, dos Estados Unidos, ao fim de seu vínculo com o PSG. Apesar dos rumores de Mbappé no Real Madrid, o técnico Carlo Ancelotti afirmou estar satisfeito com a qualidade do elenco, que tem os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo como titulares no ataque.