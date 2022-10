Contrato de Mbappé com o PSG é o maior da história do esporte, informa jornal; veja valores

O contrato oferecido pelo Paris Saint-Germain ao atacante Kylian Mbappé para renovar até 2025 é o maior já feito na história do esporte no que diz respeito a valores. O jornal francês Le Parisien revelou neste domingo mais detalhes sobre o acordo entre o astro da seleção francesa e o clube parisiense, assinado em maio deste ano após longa novela.

Segundo a reportagem, o jogador de 23 anos vai arrecadar cerca de 630 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões na cotação atual) se cumprir as três temporadas estipuladas no novo vínculo com o PSG. Os números superam o acordo de Lionel Messi, que atualmente também joga na equipe parisiense, com o Barcelona, em 2017. Na ocasião, o craque argentino renovou com o time catalão por 555 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões na cotação atual).

Kylian Mbappé durante a cerimônia da Bola de Ouro, em Paris, na França. Foto: AP Photo/Francois Mori

Os valores astronômicos de Mbappé com o PSG estão divididos em três partes: salário bruto de 72 milhões de euros por temporada; bônus de 180 milhões pela renovação do contrato — dividido em três parcelas; e mais uma gratificação por fidelidade. Se não sair em 2023, recebe mais 70 milhões de euros. Se ficar no clube no ano seguinte, mais 80 milhões de euros. Já se o atleta cumprir o acordo de três anos, ganha ainda mais 90 milhões de euros. Foi o jeito encontrado pelo PSG para segurá-lo em Paris.

O Paris Saint-Germain é um dos poucos no mundo a conseguir se comprometer a pagar quantias tão vultosas aos seus jogadores. Isso porque o clube é de propriedade da empresa Qatar Sports Investments, que possui ativos no valor de US$ 256 bilhões (R$ 1,4 trilhão), e é comandada por Nasser Al-Khelaifi, membro da família real do Catar. O magnata árabe também exerce a função de presidente do PSG e já investiu quase US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 7,3 bilhões) nos últimos dez anos no time. Além de Mbappé, o PSG também tem em suas fileiras Messi e Neymar.

Apesar de Mbappé estar com o bolso cheio, o clima no PSG pode não ser dos melhores. A imprensa francesa relatou nas últimas semanas que o jogador entrou em rota de colisão com a diretoria por causa de algumas promessas não cumpridas. O jornal espanhol Marca revelou na última semana que, para convencer o craque a assinar a renovação, o clube francês deu carta branca ao atleta para que ele indicasse todas as suas preferências, inclusive podendo apontar companheiros de elenco que gostaria de ver fora do vestiário.

Ainda de acordo com o Marca, o PSG indicou aos representantes de Mbappé que dispunha de 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,5 bilhões) para romper os vínculos de Neymar e Messi, caso fosse do interesse do atacante. O francês teria dito que o argentino poderia seguir, mas o brasileiro, por seu pouco profissionalismo, não deveria continuar vinculado ao time francês. A relação de ambos não é boa.

Apesar do desejo em atender a todos os pedidos de Mbappé para evitar uma eventual saída do jogador — Nasser Al-Khelaïfi, prometeu ao atleta condições “inviáveis” para sua renovação —, o PSG não contava que Neymar ativasse a cláusula de renovação automática até 2027. Deste forma, o jogador tem mais 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão) a receber do PSG, tornando a sua saída muito difícil. Segundo a imprensa europeia, o camisa 10 chegou a ser oferecido para o Manchester City, que recusou o negócio.

Em meio aos rumores, o Real Madrid novamente aparece como candidato a recepcionar o jogador a partir de janeiro. Há cerca de um ano, o clube espanhol fez uma oferta de 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão na cotação da época) para tirar o atleta de Paris. Uma nova investida em Mbappé é vista como possível futuramente.