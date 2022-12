Mbappé treina e zagueiro nega preocupação na seleção francesa na Copa do Mundo

Um dia após virar motivo de preocupação para a torcida francesa, Kylian Mbappé treinou normalmente nesta quarta-feira e mostrou estar em boas condições físicas. O atual campeão mundial vai enfrentar a Inglaterra no sábado, às 16 horas, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

“Não há nada para se preocupar. Não há motivos para controvérsia”, garantiu o zagueiro Konaté. O defensor explicou que Mbappé ficou fora do treino de terça por questões de rotina, em processo de reabilitação após a vitória sobre a Polônia, pelas oitavas de final, no domingo.

O zagueiro Ibrahima Konate participa de coletiva de imprensa antes da partida entre França e Inglaterra pela Copa do Mundo de 2022. Foto: Christophe Ena/AP

Antes do treino desta quarta, parte da imprensa francesa apontava que Mbappé se recuperava de uma lesão no tornozelo esquerdo. Na semana passada, o atacante foi flagrado treinando com o tornozelo enfaixado. Dias depois, marcou dois gols sobre a Polônia e se isolou na artilharia da Copa, com cinco gols.

Konaté afirmou que já está ansioso para ver seu compatriota novamente em ação no Mundial do Catar. Contra a Inglaterra, Mbappé terá pela frente o lateral-direito Kyle Walker, do Manchester City. Eles devem dividir o mesmo espaço no campo no duelo decisivo de sábado que vem.

“Walker é um dos melhores laterais direitos do mundo. Estou ansioso para ver esta grande batalha”, projetou Konaté, do Liverpool. A seleção que vencer o confronto entre ingleses e franceses vai enfrentar, na semifinal, o vitorioso do duelo entre Portugal e Marrocos, a grande surpresa desta Copa.