O futuro de Mbappé pode ser uma dúvida, mas a certeza é de que será longe da França. Segundo Fabrizio Romano, jornalista referência em assuntos ligados ao mercado de transferências, o craque da seleção francesa já informou Nasser Al Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, que não vai ficar no clube ao fim da temporada europeia, encerrada em junho. Grandes veículos de imprensa franceses, como L’Équipe e RMC Sports, também confirmaram a informação.

PUBLICIDADE Os termos da saída ainda não foram totalmente acordados. Caso Mbappé renovasse com o PSG para 2025, ele receberia mais 90 milhões de euros (R$ 482 milhões na cotação atual). Isso foi acertado na renovação do craque com o clube feita em 2022. Na época, o PSG pagou 130 milhões de euros (R$ 696 milhões) em luvas, além de 70 milhões de euros (R$ 375 milhões) no primeiro ano de contrato e 80 milhões de euros (R$ 428 milhões) no segundo. Sem a extensão do vínculo, o jogador pode sair sem custos para outro time, além de receber luvas para assinatura de um novo vínculo. A saída de Mbappé, porém, não tem a ver com dinheiro. Recentemente, foi noticiado que o astro francês fez uma pedida salarial de R$ 270 milhões anuais ao Real Madrid. O clube espanhol pagaria mais luvas de 120 milhões de euros (R$ 640 milhões). Os valores são menores que o acertado com o PSG em caso de renovação.

Ainda segundo Romano, o Real Madrid continua com negociações para contratar o craque francês. Há, ainda, outros interessados. Segundo o jornal britânico The Independent, o Arsenal poderia ser um destino de Mbappé. Um dos pontos fortes do time inglês é que Thierry Henry, ídolo de Mbappé, teve passagem marcante em Londres.

A diretoria inglesa, porém, teria de fazer mudanças na base salarial do atual elenco para poder bancar o atacante francês. Ainda conforme o jornal britânico, o Liverpool demonstrou interesse, mas não entrou em negociações devido à alta pedida do jogador.

Mbappé foi revelado pelo Mônaco em 2016. Um ano depois, o francês foi para o PSG por empréstimo de um ano, antes de ter o vínculo comprado em definitivo por R$ 1,5 bilhão na cotação da época (418 milhões de euros). Ao todo, são 290 partidas pelo PSG, com 243 gols e 105 assistências. O atacante venceu quase tudo pelo time parisiense e ainda tenta erguer o troféu da Champions nesta temporada, obsessão do clube francês.

Pela seleção francesa, Mbappé venceu a Copa do Mundo 2018 como protagonista. Ele repetiu o papel principal na edição no Mundial de 2022, no Catar, marcando três gols na decisão contra a Argentina e se tornando o maior artilheiro em finais de Copas. Os franceses acabaram sendo derrotados pelo time de Messi nos pênaltis após um eletrizante 3 a 3.

Decisão de Mbappé vira memes nas redes sociais

A separação entre o francês e o PSG virou piada entre torcedores de diferentes times na internet. Até mesmo a conta oficial do Getafe, da Espanha, brincou com o destino de Mbappé. Companheiro do atacante na seleção e jogador do Real Madrid, Aurélien Tchouameni “colocou lenha” na possibilidade de o Real ser o destino de Mbappé. Ele tuitou emojis de pipoca, interpretados como sinais para os torcedores.