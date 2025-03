Médicos acusados de negligência na morte de Maradona começam a ser julgados na Argentina

Além da acusação comum, outros dois médicos estão sendo julgados por mais crimes. Leopoldo Luciano Luque foi acusado também de uso de documento privado falsificado, enquanto Agustina Cosachov é acusada de falsidade ideológica.

De acordo com a Câmara de Apelações e Garantias de San Isidro, os profissionais acusados não cumpriram com suas funções médicas, ao mesmo tempo que tinham consciência de que os demais envolvidos faziam o mesmo, “causando o desfecho fatal do paciente que, de outra forma, poderia ter sido evitado”.