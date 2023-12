Mega da Virada: o que é possível comprar no futebol com o valor recorde da premiação

A Caixa Econômica Federal estima que o prêmio da Mega da Virada, sorteio realizado anualmente no dia 31 de dezembro, distribua R$ 550 milhões aos ganhadores neste ano. Desde que foi criado, em 2009, a premiação nunca teve somente um vencedor. É o maior valor registrado pela entidade para o sorteio – em 2022, foram distribuídos cerca de R$ 542 milhões. Com o foco no mundo do futebol, o Estadão separa cinco coisas que poderiam ser adquiridas com a ‘bolada’.

1. Cruzeiro

Comprado por Ronaldo Fenômeno em 2021, a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro foi uma das primeiras do futebol brasileiro a sair do papel. À época, o ex-jogador adquiriu 90% dos direitos econômicos do time por R$ 400 milhões – R$ 150 milhões a menos do que o prêmio da Mega da Virada.

Ronaldo comprou 90% da SAF do Cruzeiro em 2021. Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro

2. Nova Vila Belmiro

O projeto para a reforma da Vila Belmiro ainda não saiu do papel – principalmente após o clube ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro –, mas tem seu valor estimado junto à construtora WTorre. De acordo com os números iniciais, projeta-se que a nova arena do Santos custe cerca de R$ 400 milhões aos cofres do time alvinegro.

Santos firma contrato com a WTorre para a construção da nova Vila Belmiro. Foto: Divulgação

Continua após a publicidade

3. Endrick

Joia palmeirense, Endrick foi vendido ao Real Madrid em dezembro de 2022 por um valor recorde para o clube alviverde: 35 milhões de euros, podendo chegar a 70 milhões de euros (R$ 392 milhões, à época). Se um palmeirense ganhasse a Mega da Virada e quisesse ‘cobrir’ a oferta do clube merengue para manter o atacante no País, teria dinheiro suficiente com o valor da premiação.

Endrick posa em Madri com edição do jornal local 'Marca' anunciando a sua contratação pelo Real. Foto: Reprodução/Marca

4. Títulos precatórios do Corinthians

O sonho do Corinthians é quitar a dívida que o clube mantém junto à Caixa desde o início da construção da Neo Química Arena. Neste ano, o clube anunciou que está próximo de quitar esse montante, utilizando um esquema com a compra de títulos precatórios, no qual passaria a se tornar credor do banco. Os títulos estariam avaliados em cerca de R$ 300 milhões.

Com uma lista extensa de produtos e outras marcas em seu catálogo, a Hypera escolheu como nome do estádio Neo Química Arena. Foto: JP DRONE

5. Haaland

Continua após a publicidade

Artilheiro da temporada 2022/2023 do futebol europeu, Erling Haaland conquistou a tríplice coroa (Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Champions League) pela Manchester City na última temporada. Favorito à conquista do prêmio de melhor jogador do mundo neste ano, custou ‘apenas’ R$ 392 milhões aos cofres do clube inglês.