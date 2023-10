Meia-atacante brasileiro se diz retido na Arábia Saudita

RIAD - O meia-atacante brasileiro Rafael Bastos usou a sua página no Twitter, neste sábado, para reclamar que está enfrentando problemas para deixar a Arábia Saudita, onde defende atualmente o Al Nassr. Ele disse que se tornou um "refém" do clube ao dizer que as autoridades locais não estão dando a ele o visto de saída do país."Minhas filhas e minha mulher choram! Minha família no Brasil se desespera. Minha mãe se desespera e não sei o que fazer mais. Peço a Deus que ilumine os nossos caminhos", escreveu o jogador de 28 anos, que teve passagens por Cruzeiro e Bahia no futebol brasileiro.Rafael Bastos ainda destacou neste sábado que está em casa, em Riad, uma cidade que "aprendeu a gostar", e fazendo parte de um clube que passou a "defender com todo esforço e dedicação". "Fiz 11 gols, fomos à final da Copa (dos Emirados). O que recebo em troca?", questionou o atleta, antes de apontar que se vê como um "refém" na Arábia Saudita.