O meia colombiano Andrés Balanta, do Atlético Tucumán, morreu nesta terça-feira, aos 22 anos, depois de sofrer um mal súbito enquanto treinava pelo clube argentino. As causas da morte não foram esclarecidas.

De acordo com fontes próximas a Balanta, o meia foi levado para o hospital de San Miguel de Tucumán, onde foi submetido a manobras de reanimação e ao uso de desfibrilador por mais de 40 minutos. As medidas, porém, não tiveram resultado. O jornal local La Gaceta lembrou que o jogador já havia desmaiado quando atuava pelo Deportivo Cali, da Colômbia, em 2019.

Nascido em janeiro de 2000, Balanta jogou no Deportivo Cali, da sua cidade natal, antes de se transferir para o Atlético Tucumán em junho deste ano. Jogar no argentino era sua primeira experiência internacional na carreira. A equipe iniciou a pré-temporada na última segunda, 28, e se prepara para um ano com três competições: a Liga argentina, a Copa da Liga e a Copa da Argentina.

Balanta também teve passagens pelas seleções Sub-15, Sub-17 e Sub-20 da Colômbia, disputando uma Copa do Mundo na Índia, em 2017, e um Mundial na Polônia, em 2019.

“A Federação Colombiana de Futebol (FCF), presidida por seu presidente Ramón Jesurun, o Comitê Executivo e seus Órgãos Técnicos, lamentam a morte do jogador colombiano Andrés Balanta”, se manifestou principal entidade do futebol colombiano por meio de nota.

“Sempre nos lembraremos com orgulho das grandes contribuições do meio-campista ao futebol colombiano e às seleções colombianas. Descansa em paz”, completou a FCF.

“Atlético Tucumán lamenta ao confirmar a morte do jogador colombiano Andrés Balanta. Abraçamos e acompanhamos a sua família e amigos com profundo respeito neste momento”, escreveu o clube nas redes sociais.

A Associação de Futebol da Argentina (AFA) também se manifestou: “A Associação Argentina de Futebol lamenta a morte de Andrés Balanta, jogador do Atlético Tucumán. Enviamos nossas condolências a toda sua família.”

O Deportivo Calí, que revelou o Balanta, lembrou que o jogador foi cria do clube:“O Deportivo Cali lamenta profundamente o falecimento da nossa prata da casa Andrés Felipe Balanta e manifesta toda a sua solidariedade a sua família neste momento difícil. Descanse em paz, campeão

Outros clubes de Argentina e Colômbia, além de jogadores, como o ex-atacante colombiano Radamés Falcão, também fizeram uma postagem em homenagem ao meia.