Meia do Criciúma é internado com quadro de tromboembolismo pulmonar agudo

O meia Tony, do Criciúma, precisou ser internado no Hospital São José por conta de um quadro de tromboembolismo pulmonar agudo. O diagnóstico foi feito nesta sexta-feira e o atleta agora segue sob os cuidados da equipe de pneumologistas. Em nota, o clube catarinense informa que as causas já estão sendo investigadas. O clube avisa ainda que as informações relativas à evolução clínica do atleta serão repassadas por meio dos boletins médicos. O jogador ainda não tem data prevista para sair do hospital.

Atleta com rodagem no futebol brasileiro, Tony já o Botafogo, o América-MG, o Ceará, o Juventude e o Figueirense, entre outros clubes. Ele também já esteve no exterior, onde atuou no futebol iraniano pelo Esghlal Tehran.

Aos 36 anos, o jogador está no Criciúma desde agosto deste ano e entrou em campo em apenas uma partida. O Criciúma atualmente está disputando o Campeonato Brasileiro da Série B e ocupa a parte intermediária da classificação com 40 pontos. O time, que vem de três empates seguidos na competição, entra em campo neste domingo, quando recebe a Chapecoense, no estádio Heriberto Hulse.