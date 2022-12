Conheça ‘Meia Trocada’, o novo ‘Luva de Pedreiro’ de Roraima, que faz sucesso com apenas sete anos

A cada dia, novas personalidades surgem nas redes sociais. Anônimos ou não, é comum que vídeos de personagens carismáticos ou habilidosos viralizem na internet. Este é o caso de Kaynan Andrade, de apenas sete anos. Natural de Mucajaí, município de Roraima, ele ficou conhecido na internet com o alter ego de “Meia Trocada”.

Kaynan acompanha uma tendência nas redes, como o Instagram e o TikTok: vídeos curtos, mostrando sua habilidade no futebol. Chutes bem colocados, colocando a bola no ângulo ou acertando obstáculos do seu dia a dia, como cones. Seus pai, Maurinho Andrade, de 40 anos, faz aparições nos vídeos, servindo de “suporte” para os chutes do filho. Eles também administram suas redes sociais, que já contam com mais de 1 milhão de seguidores.

Kaynan ao lado de seu pai, Maurinho, em um de seus vídeos no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram

O Meia Trocada segue os “caminhos” do Luva de Pedreiro, exemplo mais recente deste estilo de vídeo nos últimos tempos. Ele ganhou notoriedade no mundo inteiro, incluindo jogadores e celebridades, e em um ano atingiu mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, se tornando o influenciador de futebol mais seguido no mundo.

O Luva, personagem do jovem baiano Iran Ferreira, de 20 anos, tem algumas gírias e bordões em seus vídeos. “Receba” e “Graças a Deus, pai” são algumas das frases ditas pelo influenciador, enquanto exibe sua habilidade nas finalizações. Assim como ele, o Meia também adota seu próprio estilo. Em todos os posts, ele fala ‘Se Joga’ após acertar seus chutes impressionantes, além de sempre agradecer o seu sucesso a seus seguidores.

“O Kaynan teve contato com a bola desde o dia em que nasceu e com o passar do tempo descobrimos o dom dele”, conta Maurinho ao Estadão. “A forma que ele chutava e dominava era incrível para um garoto da idade dele. Resolvi trabalhar nele.” O pai também afirma que a figura de Luva, na TV, foi um incentivo a mais para seu filho.

Kaynan começou a publicar vídeos em seu Instagram em abril deste ano. Ainda tímido, a criança foi criando intimidade com a câmera ao longo dos meses e hoje já ultrapassa a marca do milhão em suas redes. Ele recebe este nome por usar uma meia de cada par em seus vídeos. “Todas as vezes que ele ia pegar as meias para treinar ele vinha com os pares trocados. Foi assim que surgiu o apelido”, conta Maurinho.

Além dos cones, o Meia grava vídeo em terrenos de Roraima e em sua casa, acertando uma rede, que está presa junto a um pneu no quintal de uma casa. “Eu filmava (o Meia) e mandava para os meus amigos e familiares, eles diziam que ele tinha futuro e que eu deveria postar alguns vídeos dele no Instagram, TikTok ou no YouTube”, afirma seu pai

Com apenas sete anos, o @meia_trocada73 já é a segunda pessoa de Roraima com mais seguidores no Instagram. Ele fica atrás apenas do volante Thiago Maia, do Flamengo, que tem 2,2 milhões na rede. O número “73″, que pode despertar curiosidade, tem relação com a própria família de Kaynan. “Eu vejo o número 7 como um número da sorte”, conta Maurinho. “Minha filha faz aniversário no dia 3, eu no dia 6 e o Meia no dia 9, números múltiplos de três. Fiz a junção dos dois números, 7 e 3, para criar o perfil.”

Cuidados com a imagem do Meia

Por ser muito jovem, alguns cuidados especiais são necessários. Maurinho, que administra as redes do filho, conta que a família busca sempre explicar como funciona o mundo “lá fora”, enquanto a figura do Meia cresce nas redes sociais. “É tudo muito novo para todos nós, mas esse é o sonho dele, então todos apoiamos”, relata. “Apesar do medo por ele ser realmente muito novo, tomamos bastante cuidado sempre explicamos para ele como é o mundo real.”

Na escola, ele é um dos melhores alunos da sala, apesar da fama recente. “Ele é um ótimo aluno, a professora diz que ele é muito inteligente, é sempre uns dos primeiros a terminar as tarefas e está sempre brincando com os coleguinhas. ele é uma criança bastante extrovertida”, afirma. Com o seu sucesso no Instagram, o Meia conheceu o Falcão, Ronaldinho Gaúcho e o Luva de Pedreiro nos últimos meses e já é embaixador da Topper, marca de artigos esportivos.

Seu principal sonho para 2023 é entrar em uma escolinha do futebol, como a maioria dos garotos de sua idade, apaixonados por esporte. Para especialistas em marketing esportivo, diferentemente de Luva de Pedreiro, é necessário ter alguns cuidados justamente pelo fato de ele ser criança.

“Ele tem talento e carisma, já é sucesso e tem potencial para crescer muito mais. Por ser muito novo, e geralmente crianças desta idade não usam redes sociais, vale estudar bastante para entender o público que o segue, e assim desenhar formas de monetização. Tudo com muito cuidado por se tratar de uma criança, não podemos esquecer nunca disso”, afirma Renê Salviano, CEO da Heatmap.

“É difícil tangibilizar o alcance das redes sociais e a criatividade dos criadores de conteúdo. Casos de fenômenos, como do Luva de Pedreiro, podem se repetir, sim. É o caso do Kaynan Andrade, que já é embaixador da Topper Brasil e cria conteúdo de uma forma interessante e inusitada, além de possuir mais de 1 milhão de seguidores no Instagram”, conclui Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.

Armênio Neto, executivo em novos negócios do esporte levanta algo curioso: por ter apenas sete anos, ele pode se tornar celebridade antes de ser jogador, caso assim queira. “Redes sociais têm o poder de criar celebridades em alta velocidade, e futebol é sempre um tema que estará no topo pelo seu impacto global. Basta ver que Neymar Jr, Cristiano e Messi estão entre os mais seguidos do mundo. E os modelos de sucesso nas redes, como o Luva de Pedreiro, geram uma série de similares. Se o Kaynan se tornar jogador, ele seria um caso curioso: um atleta de futebol que se torna profissional depois de ser uma celebridade da internet, e não o inverso”, aponta.